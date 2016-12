Sekt satt in der Erlebniswelt Krauschwitz Das Konzept, die komplette Badelandschaft zu einer einzigen Partyzone zu machen hat sich bewährt. Dazu kommen einige neue Ideen.

Jörg Funda.Foto: a s

Jörg Funda, der Geschäftsführer der Erlebniswelt Krauschwitz, freut sich trotz Vorbereitungsstress auf das volle Haus zur Silvesterparty. 270 Tickets sind verkauft, mehr lassen Anspruch und Kapazität des Hauses nicht zu. Schließlich steht der Wohlfühlfaktor im Vordergrund. Das Motto der Veranstaltung lautet ganz offiziell „Silvester wie im Urlaub!“. Damit sich die Besucher tatsächlich für acht Stunden Partyzeit auf dem mehr als ein Hektar großen Gelände wie im Urlaub fühlen können, haben sich die Macher um Jörg Funda eine Menge einfallen lassen. Das Ziel ist einfach: zufriedene Gäste, die wiederkommen. Das Konzept ist einerseits auf die Stammgäste und auf Familien mit Kindern zugeschnitten, andererseits soll durch die Party-Highlights das Interesse neuer Besucher geweckt werden, die den Kundenstamm künftig erweitern.

Flatrate-Spaß zum Billigpreis ist in der Erlebniswelt aber nicht zu erwarten. Die preislich je nach Kaufdatum und Alter gestaffelten Einlasstickets von sieben bis siebenundachtzig Euro berechtigen zum unbegrenzten Zugang zu den Attraktionen des Spaßbades. Im Badebereich steht zusätzlich eine Riesenschaumkanone. Zudem sorgen Nebelmaschinen für Partyfeeling. Alle acht Saunen sind geöffnet und bis in die Morgenstunden werden halbstündlich die beliebten Aufgüsse in zahlreichen Variationen angeboten. Ein Überraschungs- DJ soll für die richtige „Mugge“ auf dem eigens präparierten Dancefloor in der Badehalle sorgen. Wer denn chillen mag, kann das gern mit einem Cocktail auf den ausreichend vorhandenen Sitz- und Liegemöglichkeiten in Bad und Sauna tun.

Ausnahmslos alle Getränke und Speisen des breiten Angebotes sind inklusive. Um dem Ansturm der Besucher zu begegnen, gibt es jetzt etliche Anlaufstellen für die Hungrigen und Durstigen im Innen- und Außenbereich. Für Familien gibt es das Kinderbüfett, das für die ungeduldigen Kleinen ein paar Minuten früher geöffnet wird als das Riesenbüfett in der Kombüse.

Für Liebhaber deftiger Kost wird dieses Jahr Wildschwein am Spieß draußen im Freien gereicht. Ein Lagerfeuer sorgt für knisternde Atmosphäre am Pool bis zum Countdown des Jahreswechsels. Pünktlich Mitternacht startet das Riesenfeuerwerk, dazu gibt es Sekt satt. Damit sich niemand erkältet, empfiehlt Funda augenzwinkernd, Mützen im Außenbereich zu tragen. Schließlich gibt es am 21. Januar mit dem Russischen Saunathemenabend bereits das erste Event des neuen Jahres. Da soll keiner der Party-People wegen Krankheit fehlen. Und für alle interessierten Leser sei erwähnt: Zeitiges Reservieren sichert auch 2017 die besten Plätze.

Silvesterpartys (Auswahl): Turmvilla Bad Muskau, Kulturhaus Sagar, Gablenzer Freizeit. – Viele Partys sind bereits ausverkauft. Kurzentschlossene sollten besser vorher anrufen.

