SEK-Spezialist übernimmt die Kriminalpolizei Volker Lange kommt vom Landeskriminalamt. Er will vor allem gegen Einbrecher und Drogenhändler kämpfen.

Volker Lange leitet die Kripo. © René Meinig

Neues Jahr, neuer Chef: Volker Lange hat den Spitzenposten bei der Dresdner Polizei zum 1. Januar übernommen. Damit ist der gebürtige Baden-Württemberger verantwortlich für fast 440 Bedienstete in 15 Abteilungen. Zu seinem Arbeitsbereich, der Kriminalpolizeiinspektion, gehören unter anderem das Kommissariat 11 mit der Mordkommission, das Rauschgiftdezernat und der Staatsschutz. „Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Mein Vorgänger hat mir eine funktionierende Einheit hinterlassen“, sagte Lange eine Woche nach seinem Amtsantritt. Der 57-Jährige hat den Posten von Maik Mainda übernommen, der drei Jahre lang amtierender Chef der Kriminalpolizei in Dresden war. In die Dienstzeit von Mainda fielen die Morde an der Prostituierten Ramona D. in ihrer Wohnung an der Micktner Straße in Pieschen und an dem Asylbewerber Khaled Idris in Leubnitz-Neuostra. Außerdem hat die Dresdner Kriminalpolizei unter der Führung von Mainda unter anderem die Morde im Gimmlitztal und an der Schülerin Anneli R. aufgeklärt. Mainda ist ins Landeskriminalamt Sachsen am Wilden Mann gegangen und leitet dort nun die Abteilung „Spezialkräfte, Spezialeinheiten“, deren Chef zuvor Lange war.

Der Neue an der Spitze der Dresdner Kripo ist seit 40 Jahren bei der Polizei. In den 70er-Jahren war er zunächst in Stuttgart und Ulm im Einsatz. Nach seinem Studium an der Fachhochschule für Polizei in Baden-Württemberg kam Lange Ende 1992 nach Sachsen und arbeitete zunächst im Rauschgiftdezernat des Landeskriminalamtes. Später war er unter anderem im Innenministerium und beim sächsischen Verfassungsschutz beschäftigt. Zuletzt leitete Lange sieben Jahre lang die LKA-Abteilung „Spezialkräfte, Spezialeinheiten“. Dass Mainda genau die Abteilung beim LKA übernimmt, die zuvor sein Nachfolger innehatte, sei

Zufall, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner. Polizeipräsident Horst Kretzschmar kennt den neuen Kripochef bereits bestens. Schließlich war Kretzschmar selbst Chef des sächsischen Spezialeinsatzkommandos, das zur LKA-Abteilung von Lange gehörte. Der neue Kripoleiter sei ein „erfahrener Kollege“ urteilte der Polizeipräsident.

Volker Lange hat die erste Dienstwoche in der Polizeidirektion genutzt, um „seine“ fünf Dezernate kennenzulernen. Als aktuelle Arbeitsschwerpunkte hat er dabei den Kampf gegen Wohnungseinbrüche und die Drogenkriminalität ausgemacht.

