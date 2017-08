SEK-Einsatz in Taubenheim Die Polizei fahndete nach einem geflüchteten Straftäter, konnte ihn jedoch nicht entdecken. Anwohner üben Kritik.

Ein bewaffneter Mann hat auf der Flucht vor der Polizei in Sachsen mit einem Auto einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen. © Roland Halkasch/Polizei

Große Aufregung am Wochenende in Klipphausen. Ein Hubschrauber kreiste am Sonnabend mehreren Stunden über dem weiträumigen Gelände des früheren Möbelhauses Zick im Klipphausener Ortsteil Taubenheim. Dort hatte es einen Einsatz von Polizei-Spezialkräften gegeben. Sie waren auf der Suche nach einem Mann, nach dem mit Haftbefehl gesucht wird und der sich nach einer Verfolgungsjagd in das Möbelhaus geflüchtet hatte.

So hat sich das Geschehen nach Angaben der Polizei abgespielt: Am Sonnabendmorgen gegen 7.45 Uhr gingen Beamte des Polizeireviers Meißen einem Hinweis nach, dem zufolge ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Radebeul auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gesehen wurde. Als die Polizisten eintrafen, war er aber bereits verschwunden. Sie nahmen die Suche auf.

Ein paar Stunden später entdeckte ein Streifenwagenteam den Mann mit einem BMW in Krögis, teilte die Polizei mit. Der Gesuchte gab Gas und flüchtete in Richtung Nossen. Die Polizisten verfolgten ihn. Andere Beamte sahen den BMW wenig später auf der Taubenheimer Straße in Klipphausen und wollten ihn stoppen. Der 43-jährige Gesuchte, zu dessen Nationalität die Polizei keine Angaben machte, fuhr jedoch auf einen Polizisten zu und rammte ein Dienstfahrzeug. Zudem feuerte er mit einer bislang unbekannten Waffe auf die Beamten. Einer der Polizisten schoss zurück und traf den Wagen des Gesuchten. Der konnte zwar noch einige Hundert Meter weiterfahren, musste das Auto dann aber stehenlassen. Seine Flucht setzte er nach Polizeiangaben zu Fuß fort und rannte in das ehemalige Möbelhaus an der Taubenheimer Straße.

Er versteckte sich in dem Gebäudekomplex, der daraufhin umstellt wurde. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen sowie einen Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Allerdings wurde der 43-Jährige aus Radebeul nicht gefunden. Wo er jetzt ist, ist der Polizei unbekannt. Die Fahndung dauert an. Inzwischen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Die Polizei prüft zudem, mit welcher Art Waffe der Mann gefeuert hat.

Seit 2004 steht das einst vom Möbelhändler Ulrich Zick betriebene Einrichtungshaus in Taubenheim leer. Bislang scheiterten alle Versuche, das insgesamt acht Hektar große Areal, zu dem weitere Hallen und ein Bürogebäude sowie eine Kantine gehören, zu vermarkten.

Zuletzt war 2015 das Vorhaben der Gemeinde Klipphausen geplatzt, hier ihre neue Oberschule zu errichten. Dazu sollten die Möbelhalle und andere Gebäude abgerissen, ein neues Schulgebäude und eine Turnhalle sowie ein Sportplatz entstehen. Die Schwierigkeit bei der Vermietung des Areals besteht in seiner Größe.

Im sozialen Netzwerk Facebook sorgte das dramatische Geschehen für kritische Kommentare. So schrieb die Meißnerin Sabrina Madlung-Kümmel auf der Seite der Meißner SZ-Redaktion, sie verstehe nicht, weshalb die Polizei keine Personenbeschreibung veröffentliche. Nur so könnten die Leute wissen, wenn sie den gesuchten Verbrecher entdeckten, dass sie handeln müssten. „Ich hab keinen Bock, so einem Typen zu begegnen“, so Sabrina Madlung-Kümmel. Die Meißnerin verwies in ihrem Facebook-Post darauf, dass am Montag die Schule wieder beginne. Viele Eltern hätten verständlicherweise Angst um ihre Kinder, wenn in der Gegend „so ein Irrer“ mit Waffe auf der Flucht sei.

Ähnlich äußerte sich Silke Niemand aus Klipphausen. „Es wäre auch sehr hilfreich, wenn man mal Aktivitäten seitens der Polizei mitbekommen würde, was die Suche im Umkreis anbelangt“, so ihr Kommentar bei Facebook. Sie wohne in der Gegend und es gebe mehrere Waldstücke sowie einige leerstehende alte Gehöfte. (SZ/pa/ul/jep)

Die Polizei fahndet mit zwei Fotos öffentlich nach dem 43-Jährigen Mike W. aus Radebeul:

Der 43-Jährige ist ca. 180 cm groß, hat ein scheinbares Alter von 45 Jahren und kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei bittet um Vorsicht: Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet ist. Eine potentielle Gefahr sei nicht auszuschließen.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes geben? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

