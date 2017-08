SEK-Einsatz in Steinigtwolmsdorf Die Beamten suchen nach einem bewaffneten 43-Jährigen. Der Hinweis kommt von einer SZ-Zustellerin.

Ein Großeinsatz der Polizei sorgte am Montag für Aufregung in Steinigtwolmsdorf. Zahlreiche SEK-Beamte suchten mit Unterstützung eines Hubschraubers und von Spürhunden nach einem flüchtigen 43-jährigen Radebeuler, Der hatte am Sonnabend in Taubenheim bei Meißen ein Polizeiauto gerammt und auf Beamte geschossen.

Die 73-jährige Christel Kahl begegnete am frühen Montagmorgen einem Fremden und rief die Polizei. Sie dachte, es könnte der gesuchte Mike Welzel sein.

Auch der Wanderweg Richtung Tschechien gehörte am Montag zum Suchgebiet der Polizeikräfte in Steinigtwolmsdorf.

Aufregung in Steinigtwolmsdorf. Am Montag rückte die Polizei mit einem Sondereinsatzkommando in der Oberlandgemeinde an, umstellte einen Hof. Die Beamten suchten nach dem flüchtigen Mike Welzel. Der 43-Jährige hatte am Sonnabend in Taubenheim bei Meißen ein Polizeiauto gerammt und auf Beamte geschossen. Anschließend floh er. Die Dresdner Polizei rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf. 14 Hinweise gingen ein. Einer – der von SZ-Zustellerin Christel Kahl. – führte zu dem Hof im weitläufig mit Einfamilienhäusern, Werkstätten und Scheunen bebauten Gebiet in Steinigtwolmsdorf, zwei Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Gefunden wurde der Mann dort nach mehreren Stunden der Suche allerdings nicht.

Auf der Suche nach dem bewaffneten Sträfling kreiste um sechs am Morgen ein Polizeihubschrauber das erste Mal über Steinigtwolmsdorf. Spürhunde kamen zum Einsatz und schlugen nach Augenzeugenberichten auch an. Vom Lärm erwachte das halbe Dorf, vor allem nahe der Grenzstraße und dem Forstweg war es vorbei mit Ruhe und Beschaulichkeit. Überall in den dort engen Straßen standen Einsatzfahrzeuge der Polizei. SEK-Beamte schwärmten aus, umstellten nach Angaben der Polizei einen der Höfe. „Ich sah sie bewaffnet auf unser Haus zukommen“, sagte eine junge Anwohnerin. Für die Mutti von zwei kleinen Kindern war es „ein wenig auch ein Spektakel. Andererseits wussten wir natürlich, dass der Mann gefährlich ist. Es stand ja in der Zeitung“, sagt sie.“ Die Hoffnung der Anwohner: Sie finden ihn.

Als Christel Kahl am Montagmorgen noch im Halbdunkel an der Grenzstraße unterwegs war, um den Abonnenten die SZ und die Morgenpost in die Briefkästen zu stecken, hatte sie bereits kurz in die SZ geschaut – lange genug, um im Bilde zu sein, als ihr in Höhe der Grundstücke 8 bis 10 ein Mann begegnet. „Der kam verdächtig vor. Ich kenne doch alle, der gehört nicht hierher, dachte ich“, sagt die mutige Rentnerin, der erst nach dem Polizeieinsatz der Schreck in die Glieder fährt.

Ob der Mann, den die Steinigtwolmsdorferin sah, tatsächlich Mike Welzel war, ist offen. Als sie den Mann an der Grenzstraße trifft, läuft er auf sie zu. „Er hatte so ein altes Tuch aus Wolle auf dem Kopf, vorn zusammengebunden wie eine Frau. Aber ich konnte sein Gesicht sehen und dachte, das ist der Mann, den die Polizei sucht.“ Christel Kahl sieht den Mann auf ihrer Tour dann noch zweimal. Beim zweiten Mal, nahe einer Scheune am Wanderweg. Weil sie selbst kein Handy hat, klingelt sie nun eine gute Bekannte aus dem Bett und ruft von deren Telefon aus die 110 an. Es ist jetzt Viertel sechs. Eine Dreiviertelstunde wartet die Zeitungsausträgerin bei ihrer Bekannten, dann kommt auch schon das Einsatzkommando. „Eine freundliche Polizistin hat mich ruhig befragt, ich habe erzählt, wo ich den Mann gesehen habe, sie haben dann dort gesucht“, sagt die Rentnerin. Später holen sich die Beamten Kartenmaterial bei der Gemeindeverwaltung. „Gegen acht war der Einsatzleiter bei mir“, sagt Bürgermeister Guntram Steglich. Dass er den direkten Kontakt bekam, lobt Steglich: „So wusste ich, was los ist und wir konnten den besorgten Bürgern, die bei uns anriefen, Auskunft geben.“

Christel Kahl hat den Fremden nicht angesprochen. „Mein Mann war Polizist. Ich habe auch von ihm gelernt, dass man sich in solchen Situationen besser zurückhält. Was hätte passieren können, wenn der Mann merkt, dass er erkannt wird, will sich die Frau, die seit Jahrzehnten frühmorgens die Zeitung austrägt, so ein Erlebnis aber noch nie hatte, nicht zu Ende denken.

Notorischer Wiederholungstäter

Warum Mike Welzel in diesen Tagen per Strafbefehl gesucht wurde, sagt Lorenz Haase, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden: „2016 wurde er wegen mehrerer Straftaten zu drei Jahren Haft am Amtsgericht Dresden verurteilt. Davon hat er ein Jahr abgesessen, teils in U-Haft, teils als Strafhaft.“ Danach sei die weitere Haftstrafe zurückgestellt worden. Offenbar sollte Welzel als schwer Drogenabhängiger eine Therapie zum Entzug machen. Das ist wohl nicht erfolgreich gewesen, das Aussetzen der Haftstrafe wurde aufgehoben. Der Radebeuler sollte seine Strafe wieder antreten, sei jedoch nicht erschienen, was einen Strafbefehl mit sich brachte. Am Wochenende entkam er den Beamten am früheren Möbelhaus Zick in Taubenheim im Landkreis Meißen.

Welzel gilt als unbelehrbarer und notorischer Wiederholungstäter. Etliche Male saß der Mann schon im Gefängnis, so wegen Diebstahls mit Waffen und Gefängnismeuterei, Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung, Hehlerei und mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ob Welzel sich tatsächlich in Steinigtwolmsdorf aufgehalten hat, müssen weitere Ermittlungen der Polizei ergeben. Unbesehen davon machten sich die Einwohner ihre Gedanken. Er könnte sich nach Tschechien abgesetzt und sich deswegen ausgerechnet in ihrem Dorf aufgehalten haben, sagt ein Rentner. Die Nachbarn stimmen ihm zu. Ob die Scheune, die die Polizei umstellte, Nachtlager war, blieb allerdings ebenso Spekulation.

