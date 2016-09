Kampfsport Seiwakei-Kämpfer mit starken Auftritten Die Meißner Seiwakei-Kämpfer waren bei den Sächsischen Karatemeisterschaften in Hoyerswerda erfolgreich.

© Symbolbild/Matthias Schumann

Die Meißner Seiwakei-Kämpfer waren bei den Sächsischen Karatemeisterschaften in Hoyerswerda erfolgreich. Für die Altersklassen U12 und U14 (Schüler) bedeutete Platz 1-3 die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Viele der Starter qualifizierten sich dafür, so z.B. in U12 Julian Pal, Marius Freiwald, Pascal Deutsch, Narvik Stamer und in U14 Eric Chalmakoff und Anton Sonntag. Lucas Hartmann bestand bei diesem Wettkampf die Prüfung zum Landeskampfrichter B.

Und am Sonntag ging es für sie gleich weiter. Beim Internationalen Banzai-Cup mit über 1 000 Startern aus 34 Ländern errangen Pascal Deutsch und Marius Freiwald (beide U12) Platz 2 und 3., Narvik Stamer (U12) belegte Platz 5. Auch in der Altersklasse U10 konnten Achtungserfolge erzielt werden, so wurde Luca Thierbach 5. und Willi Herzog 7.

Die älteren Starter kämpften bereits Samstag in Berlin. Selina Stamer und Robin Jolitz, beide U18, bestätigten ihre hervorragende Form mit Platz 1. Robin Jolitz konnte in der Open-Kategorie (alle Gewichtsklassen) zusätzlich Platz 3 erkämpfen. Jasmin Reuschel (U18) komplettierte das tolle Ergebnis mit Platz 5. (ph)

