Seitz greift sich EM-Bronze am Stufenbarren In Rio hat sie noch geweint, in Rumänien nun endlich die ersehnte Medaille. Am meisten überrascht aber ihr Teamkollege.

Holme und Medaille sind fest im Visier. Und gleich hat Elisabeth Seitz beides. Bei Olympia in Rio verfehlte sie das Edelmetall noch denkbar knapp. © dpa

Dieser Schrei nach seiner Übung kam einer Befreiung gleich: Lukas Dauser hat die Turnwelt überrascht und am Barren mit Silber seine erste Medaille bei Europameisterschaften gewonnen. Im rumänischen Cluj-Napoca entschied er am Sonntag das deutsche Duell mit Marcel Nguyen klar zu seinen Gunsten. Dank perfekter Haltung kam Dauser, der in Berlin trainiert, auf 15,366 Punkte und steigerte sich nochmals gegenüber dem Vorkampf. „Ich werde allen Jungs ein Bier ausgeben. Wir haben bis Montag 14 Uhr Zeit zum feiern, erst dann geht unser Flieger“, meinte der 23-Jährige schmunzelnd.

Besser als Dauser war nur Olympiasieger Oleg Wernjajew aus der Ukraine mit 15,466 Zählern. „Es war eine sehr gute Übung. Aber dass ich so eine hohe Wertung bekomme, hat mich doch überrascht. Ich musste sehr kämpfen“, sagte der sonst eher zurückhaltende Dauser, nachdem er Chefcoach Andreas Hirsch und seinen Heimtrainer Robert Hirsch in die Arme geschlossen hatte. „Das ist der Moment, auf den ich seit 2013 hingearbeitet habe.“

Nguyen, der mit einer Verletzung an der linken Innenhand ins Finale ging, leistete sich einige Haltungsfehler und kam nicht an seine Vorkampfleistung heran. „Gleich das erste Element kam nicht sicher. Da wusste ich: Die Übung ist gelaufen. Aber ich gönne die Medaille keinem mehr als Lukas“, sagte der Olympia-Zweite, der diesmal Sechster wurde.

Tags zuvor hatte sich Elisabeth Seitz mit ihrer ersten EM-Bronzeplakette am Stufenbarren für das in Rio so knapp verpasste Edelmetall entschädigt. Obwohl sie eine Verbindung weglassen musste und bei der Landung ein Schrittchen machte, reichte es für die Vorkampf-Beste in der mit 7 000 Zuschauern voll besetzten Arena Polivalenta zum dritten Platz. Den belegte sie gemeinsam mit Mehrkampf-Siegerin Elissa Downie aus Großbritannien.

„Als Turnerin will man immer perfekt sein, deshalb war ich auch kurz enttäuscht. Aber jetzt bin ich überglücklich, dass es zu Bronze gereicht hat“, sagte die 23-jährige Stuttgarterin, als sie die erste EM-Medaille für die Deutschen an diesem Gerät seit sechs Jahren bekam. „Vielleicht ist das erst der Anfang. Das beste Beispiel ist Fabian Hambüchen, der hat auch nie aufgegeben“, meinte Seitz. Tabea Alt hingegen hatte Tränen in den Augen. Nach zwei Stürzen reichte es am Schwebebalken nur zu Rang neun. Zwei Tage zuvor hatte sie aufs Mehrkampffinale wegen eines Magen-Darm-Infekts verzichten müssen und war um ihre realistische Medaillenchance gekommen.

Gleich in drei Endkämpfen stand Kim Bui, die am Sonntag in ihrem ersten Boden-Finale nach fünften Rängen im Mehrkampf und am Barren auf den vierten Platz kam. Pauline Schäfer, die wie Sophie Scheder in der nächsten Bundesliga-Saison für Karlsruhe statt wie bislang Chemnitz startet, wurde Sechste. Insgesamt sieben Finalplätze hatte es für deutsche Turnerinnen seit 1981 nicht mehr gegeben – weiterer Beleg für den Aufschwung im Team unter Cheftrainerin Ulla Koch.

Gefeierter Held in der Halle war der rumänische Rekord-Turner Marian Dragulescu. Er gewann seinen zehnten Titel am Boden und fügte am Schlusstag mit Silber beim Sprung noch seine insgesamt 18. EM-Medaille hinzu. Die Party der Gastgeber setzte die 29-jährige Catalina Ponor am Balken fort – 13 Jahre nach ihren drei Olympiasiegen in Athen. (dpa)

