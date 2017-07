Seitschener fordern Erhalt des Bahnverkehrs

© Uwe Soeder

Einwohner von Seitschen protestieren gegen Pläne, die Anzahl der in ihrem Ort haltenden Züge zu reduzieren. Sie fordern, den Bedarfshalt im Ein-Stunden-Takt beizubehalten. Sowohl für Pendler, die zur Arbeit fahren, als auch für Schüler und ältere Menschen sei ein funktionierender Nahverkehr wichtig. Sollten die Überlegungen zur Reduzierung der Halte umgesetzt werden, befürchten sie, dass der Haltepunkt Seitschen auf der Strecke Dresden – Bautzen langfristig ganz wegfallen könnte. Deshalb haben die Einwohner eine Petition verfasst und Unterschriften gesammelt. Das Papier liegt derzeit in der Gemeindeverwaltung Göda aus, wo weitere Unterstützer unterschreiben können. Hintergrund der Aktion sind Pläne des Verkehrsverbundes Zvon, ab Ende 2018 schnellere Verbindungen zwischen den Städten anzubieten. Dafür müssten aber zahlreiche Halte in kleineren Orten wie eben Seitschen wegfallen. Weil sich dagegen aus allen betroffenen Gemeinden Widerstand regt, wird das Konzept derzeit bereits nachgebessert. (SZ/MSM)

