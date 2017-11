Seit vier Spielen ohne Sieg Im Heimspiel gegen den VfL Bochum konnte Aue nur einen Punkt sammeln. Allerdings zeigte sich ein klarer Formanstieg. Trainer Drews war trotzdem sauer.

Aues Calogero Rizzuto in der Partie gegen Bochum. © dpa

Aue. Am Ende war Hannes Drews nur sauer. Weniger von seiner eigenen Mannschaft und deren Leistung. Vielmehr ärgerte sich der Trainer von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue über die eigenen Fans. „Wir haben nicht verloren, wir haben alles gegeben und am Ende steht das 1:1. Ich glaube, dass die Zuschauer das auch hätten honorieren können“, sagte der Cheftrainer.

In der Tat steht den Auer der Punkt vom Sonntagnachmittag gegen den selbsternannten Aufstiegsanwärter VfL Bochum gut zu Gesicht. Es war eine deutliche Reaktion auf die 0:3-Klatsche eine Woche zuvor in Duisburg. „Es war ein super Zeichen“, meinte daher auch Clemens Fandrich, der das frühe Tor für Aue geschossen hatte. Es war sein erstes seit seiner Rückkehr nach Aue vor rund eineinhalb Jahren.

Immer wieder ging während der Partie ein Raunen durch das mittlerweile fast fertige Erzgebirgsstadion. Denn der Auer Spielaufbau wirkte oft riskant. Nicht selten wird der Ball auf Martin Männel zurück gepasst, der dann mit dem Ball am Fuß das Spiel eröffnet. Mannschaften wie Bochum wissen das und setzten den Auer Torwart entsprechend unter Druck. „Kompliment an meine Mannschaft, wie sie es immer wieder versucht hat, sich von hinten raus zu spielen“, erklärte Drews.

Zwar war es in einigen Situationen durchaus knapp, wirkliche Gefahr ging von dieser Form der Spieleröffnung nicht aus. Vielmehr schafften es die Auer wieder häufiger, eigene Tormöglichkeiten zu kreieren. „Wir haben uns endlich mal wieder überhaupt Chancen rausgearbeitet, was in den letzten sechs, sieben Spielen schwer war. An der Präzision werden wir in der Woche arbeiten“, meinte Torschütze Fandrich, der selbst noch zwei Mal vergab.

Seit vier Spielen sind die Auer nun ohne Sieg. Dadurch ist auch der einst so komfortable Punktevorsprung eingeschmolzen. Die Gefahr der aktuellen Lage besteht vor allem darin, dass viele Mannschaften hinter den Auern stehen, die eigentlich andere Ansprüche haben. Wie etwa Bochum. „Ich sage ganz klar, dass wir den Punkt einordnen müssen“, betonte Drews. „Wir müssen Woche für Woche Punkte sammeln“.

Kommendes Wochenende reisen die Auer zu einer Mannschaft, die ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurückhängt: Dynamo Dresden. Es wird ein Sachsenderby, dass aktuell kaum brisanter sein könnte. Sportlich, weil Aue einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten kann. Personell, weil Dynamo-Coach Uwe Neuhaus unter Druck steht. Und emotional ja sowieso. (dpa)

