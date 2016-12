Seit November fleißig geprobt Kinder aus dem Haus Kunterbunt gestalten am Dienstag das Programm. Gut vorbereitet, aber auch aufgeregt.

Premiere gelungen: Zur Weihnachtsfeier am vergangenen Freitag zeigten die Kindergartenkinder aus dem Haus „Kunterbunt“ ihr Programm vor Eltern und Großeltern. Für ihre Lieder und Gedichte bekamen die Kleinen viel Beifall. So etwas motiviert. Denn an diesem Dienstag steht ihnen ein großer Auftritt bevor. Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders zeigen sie ihr Programm vor jedem, der es sehen möchte. Und im Haus „Kunterbunt“ hofft man natürlich darauf, dass viele Zuschauer zum Markt kommen. Schon im November haben die Mädchen und Jungen begonnen, Lieder und Gedichte einzustudieren. Natürlich sind sie vor ihrem Auftritt aufgeregt, sagen die Erzieherinnen. Aber wenn sie erst einmal vor ihrem Publikum stehen und dort auch bekannte Gesichter sehen, dann verfliegt die Aufregung sehr schnell.

Treff zum Lebendigen Adventskalender ist an jedem Abend bis zum 23. Dezember 17 Uhr, am 24. Dezember bereits 10 Uhr vor dem Bischofswerdaer Rathaus. An jedem Tag gibt es eine andere Überraschung, für die Kindertagesstätten, Vereine und weitere Bürger sorgen. (SZ)

