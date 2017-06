Seit einem Jahr verschollen Linda aus Pulsnitz soll sich dem IS angeschlossen haben. Die Eltern geben die Hoffnung auf ihre Rückkehr nicht auf.

Linda W. aus Pulsnitz wird seit einem Jahr gesucht. Die damals 15-jährige Oberschülerin soll sich dem IS angeschlossen haben. Das Bild entstand vor ihrem Verschinden. © privat

Die Mitschüler von Linda W. aus der Pulsnitzer Oberschule haben jetzt feierlich ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Linda war nicht mit dabei. Die inzwischen 16-Jährige wird seit Anfang Juli des Vorjahres vermisst. Tatsächlich war die damals 15-Jährige nach SZ-Informationen am 1. Juli über Frankfurt/Main nach Istanbul geflogen. Dort habe sich ihre Spur verloren, berichtete die SZ damals. Das Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen einbezogen worden, ließ die Polizeidirektion Görlitz wissen. Angeblich wollte sie über die Türkei zur Terrorgruppe IS nach Syrien. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb auch Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wegen des Verdachts der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es juristisch korrekt formuliert wurde.

Es ist seitdem still um den Fall geworden. Schulleiter Axel Thiele räumt ein, dass es keine neuen Informationen gebe: „Ich denke, der Fall sollte aufgrund von fehlenden neuen Erkenntnissen unsererseits ruhen.“ Die könnten aber von der Staatsanwaltschaft aus Dresden kommen. Doch die hält sich ziemlich bedeckt. Oberstaatsanwalt Lorenz Haase teilte jetzt auf SZ-Nachfrage mit: In dem Verfahren sei die Aufklärung des Sachverhalts in Deutschland zwischenzeitlich abgeschlossen. „Zu dem Inhalt und Stand der bisherigen Ermittlungen kann ich derzeit nichts weiteres sagen“, so Haase. Ein Haftbefehl gegen die Jugendliche existiere nicht. Die Staatsanwaltschaft habe die Suche nach dem Mädchen ausgeschrieben. Der Aufenthaltsort sei aber nach wie vor nicht bekannt: „Wir gehen davon aus, dass sie sich in Syrien oder im Irak aufhält“, so Lorenz Haase. Die Staatsanwaltschaft habe aber keine näheren Informationen dazu und keinen Kontakt zu ihr. Informationen aus einer anderen Quelle gehen davon aus, dass Linda in Syrien verheiratet sei. Der Oberstaatsanwalt ließ wissen, dass er dazu nichts sagen könne: „Über eine mögliche Hochzeit liegen uns keine Informationen vor“, so die Aussage. Vieles in dem Fall bleibt noch im Dunkeln: „Das Verfahren ist wegen des unbekannten Aufenthaltes der Jugendlichen eingestellt.“Die schleichenden Veränderungen und die Radikalisierung des Mädchens im Vorjahr erschienen wohl längere Zeit nicht verdächtig, wie Aussagen von Beteiligten nach dem Verschwinden des Mädchens zu entnehmen ist. Auch nicht, als sie sich für den Koran interessierte und ihre Kleidung veränderte und im Ramadan fastete. Sie gab es als Diät aus. In ihrem Umfeld ging man wohl von einer schweren Zeit als Teenager aus, hieß es damals in Aussagen gegenüber dem TV-Sender RTL.

Nach der Trennung der Eltern zog die Familie erst vor ein paar Jahren aus dem Großenhainer Raum nach Pulsnitz. Dort wohnte Linda mit ihrer Mutter und dem Stiefvater in einem hübschen Haus mit gepflegtem Vorgarten. Die Eltern beschrieben sie gegenüber RTL als ruhiges, fröhliches Mädchen mit gutem Notendurchschnitt. Vor einem halben Jahr sei sie nicht einmal alleine Bahn gefahren. Dann müsse jemand das Kind einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Bei der Schulleitung schrillten die Alarmglocken, als das Mädchen Kopftuch tragen wollte.

Das Mädchen kapselte sich ab

Im Freundeskreis fiel die zunehmende Nähe zum Islam schon auf. Der ist inzwischen sehr vorsichtig bei dem Thema geworden. Nach dem Verschwinden von Linda war aus Freundeskreisen zu erfahren, wie sie sich verändert habe. Sie habe den Islam besser gefunden, auch die strengen Regeln. Linda habe immer weniger Haut gezeigt und sich abgekapselt. Dabei sei sie früher ein sehr humorvolles Mädchen gewesen, habe Rap gehört. Dann plötzlich arabische Musik. Aber am letzten Schultag habe sie sich ganz normal verhalten. Um sich unter falschem Vorwand abzusetzen. Die Eltern hatten sie erst zwei Tage später bei der Polizei als vermisst gemeldet, weil sie glaubten, ihr Kind sei bei einer Freundin. Da saß sie wohl schon im Flugzeug Richtung Istanbul. Mutter und Stiefvater hatten dann auch den Verdacht öffentlich gemacht, dass sich Linda möglicherweise der Terrororganisation IS in Syrien anschließen wolle. Sie habe über Facebook Kontakt zu Islamisten aufgenommen, hieß es. Vermutet wird, dass sie für den IS angeworben und mit dessen Gedankengut infiltriert wurde.

Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke hat das Schicksal des Mädchens sehr berührt. Es sei eher ein Einzelfall in der Region, sie wüsste von keinem anderen mit so einer extremen Radikalisierung über das Internet, schätzt sie. Es sei ein krasser Fall, der Pulsnitz getroffen habe. Das könne sich aber in jeder anderen Stadt genauso zutragen. Das Internet sei überall. Die Schule habe aus ihrer Sicht richtig reagiert, mit den Eltern geredet, um gegenzusteuern. Aufhalten konnten sie das Mädchen nicht mehr. So macht Barbara Lüke klare Forderungen auf, die sich für sie als Konsequenz dieses Falles ergeben. Sie sehe Defizite bei der präventiven Arbeit, bei der Schulsozialarbeit. Da sei wiederum der Kreis zuständig. Die Schulsozialarbeit müsse ausgebaut werden. Die Sozialarbeiter seien dann die ersten, die merken, wenn etwas schiefläuft, wenn sich das Verhalten Jugendlicher ändert. Ob es den Fall Linda verhindert hätte, ist Spekulation.

Ihre Eltern haben keine Information über den Verbleib des Mädchens, ließ der Stiefvater gegenüber der SZ wissen, kein Lebenszeichen. Er wisse auch nicht, an wen er sich noch wenden sollte, sagt er resigniert. Es sei alles schlimm genug. So möchten die Eltern eigentlich nicht mehr über das Thema sprechen. Was bleibe, sei die Hoffnung, dass das Mädchen wieder zurückkehrt. Die würden sie nicht aufgeben. (mit rk/SZ/krü)

