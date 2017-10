Seit drei Jahren mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Zittau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl eines Hundes. Unbekannte hatten in Zittau bereits am Freitagnachmittag, zwischen 17 und 17.30 Uhr, einen elf Monate alten Deutschen Schäferhund entwendet. Der 57-jährige Halter hatte den Vierbeiner zuvor an einen Mast am Löbauer Platz angeleint. Als das Herrchen wenig später wieder zurückkehrte, war der Hund spurlos verschwunden. Nachdem alle Suchmaßnahmen durch die Besitzer erfolglos waren, meldete sich der Halter am Montag bei der Polizei. Den Wert des Tieres bezifferte er auf etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Hundes geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583 62-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle wenden. (szo)

Niesky. In der Nacht zu Montag sind in Niesky Unbekannte in ein Feuerwehr-Gebäude an der Konrad-Wachsmann-Straße eingedrungen. Dort durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten sowie zwei im Dachgeschoss befindliche Wohnungen. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Großschweidnitz. In der Nacht zu Dienstag kontrollierte auf der S148 in Großschweidnitz der Verkehrsüberwachungsdienst die Geschwindigkeit Vorbeifahrender. An einer Bushaltestelle gilt die innerorts übliche Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h. Von den 240 gemessenen Fahrzeugen war jedes fünfte zu schnell unterwegs. Auf 22 von ihnen wird eine kostenpflichtige Verwarnung zukommen, die schnelleren anderen 26 müssen mit einem Bußgeld rechnen. Unter ihnen befanden sich auch der Fahrer eines in Görlitz zugelassenen Mercedes, sowie ein Toyota mit einem Bautzener Kennzeichen. Sie wurden mit erschreckenden 149 beziehungsweise 152 km/h vom System erfasst und waren damit jeweils etwa 100 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs. Der bundeseinheitliche Tatbestandkatalog sieht für beide Fahrer ein Bußgeld von 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot vor. (szo)

Garagen-Einbruchserie im Oberland

Leutersdorf/Ebersbach/Neugersdorf/Seifhennersdorf. Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen im Oberland mehrere Garagen aufgebrochen. Die Diebe machten sich in Leutersdorf an einer Garage am Feldweg zu schaffen. Sie hebelten dazu das Tor auf, stahlen jedoch offenbar nichts aus den Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Auch in Neugersdorf waren die Unbekannten am Werk. Sie brachen dort in eine Garage an der Volksbadstraße ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Entwendet wurde offenbar nichts. Unbekannte brachen zudem in der Nacht zu Dienstag in fünf Garagen eines Komplexes an der Rathenaustraße ein. Dabei entwendeten sie unter anderen einen Satz Winterreifen im Wert von etwa 600 Euro und verursachten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war noch nicht bekannt.

In Seifhennersdorf schlugen die Täter ebenfalls zu. Sie öffneten gewaltsam das Tor einer Garage an der Rumburger Straße und entwendeten daraus einen Werkzeugkoffer sowie mehrere Radbolzen. Der Eigentümer bezifferte den Schaden mit etwa 150 Euro. Weiterhin hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von rund 50 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (szo)