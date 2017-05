Seit Dienstag wird verfüllt Die Tieku ließ gestern die ersten Ladungen Dämmer ins Gewölbe an der Meißner Kreuzung füllen. Nun wird dort weiter gemeißelt.

Betonähnlich ist der Stoff, der in die Baugrube unter der Meißner Kreuzung gefüllt wurde. Doch nun kommt erst das Rohr für die Trinkwasserleitung in die Grube. © Klaus-Dieter Brühl

Das Tunnelgewölbe unter der Meißner Kreuzung verschwindet mehr und mehr unterm flüssigen Beton. Gestern war es schon so weit, dass die ersten Schichten Dämmer von der Tieku Mühlbach in die Trinkwasserleitungs-Baustelle gefüllt wurden. Vier Trommeln Zement-Wassergemisch von Grafe Beton zu je sieben Kubikmetern wurden verfüllt, wie es der Statiker vorgegeben hatte. Damit kann nun an dieser Stelle – wenn der Dämmer ausgehärtet ist - ein 250er Schutzrohr für eine neue Wasserleitung verlegt werden. „Wir müssen nun das Gemäuer weiter aufmeißeln, um auch die übrigen Lagen Dämmer einfüllen zu können“, sagt Bauleiter Enrico Hoffmann von der Tieku. Am Ende könnten es zehn Trommelladungen werden, also 70 Kubikmeter Betonmasse in der Gruft. Wie lange Zeit das noch in Anspruch nimmt, kann Enrico Hoffmann nicht sagen. Den Leuten von der Mühlbacher Firma sitzt wirklich wegen des Verkehrs die Zeit im Nacken. Und einen gehörigen Nachtrag wird die Wasserversorgung als Auftraggeber ebenfalls bekommen.

