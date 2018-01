Seit 60 Jahren verheiratet Der Chef des Bauernmuseums feiert gemeinsam mit seiner Frau ein seltenes Fest.

Liebenau. Es kommt nicht oft vor, dass Paare so lange durchhalten und sogar die diamantene Hochzeit feiern können. Der 81-jährigen Christa und ihrem 83-jährigen Ehemann Manfred Lotze ist es gelungen. Sie feiern an diesem Freitag dieses seltene Jubiläum. Die beiden Liebenauer sind seit 60 Jahren verheiratet. Beide stammen aus dem Ort und kennen sich schon als Nachbarskinder. Zusammen wohnen sie im Geburtshaus von Manfred Lotze, so, wie bereits dessen Vorfahren.

Die Landwirtschaft bestimmte bei beiden das Arbeitsleben. Noch immer gackern auf dem Hof Hühner. Zur Familie gehören drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel. Viele kennen Manfred Lotze durch sein privat geführtes Bauernmuseum. Hier sammelt er seit 1970 landwirtschaftliches Gerät und Alltagsgegenstände. Inzwischen ist ein beachtlicher Fundus zusammengekommen, der das Landleben in früherer Zeit veranschaulicht. Mit Beginn der Saison im Frühjahr führt er seine Gäste wieder durch seine Sammlung.

