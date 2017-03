Aus der Geschäftswelt Seit 25 Jahren in bester Freundschaft Die Firma Klawathi ist von drei langjährigen Arbeitskollegen gegründet worden. Begonnen hatte alles mit Gemüse.

Frank Thiele (von links), Regina Wagenhaus und Frank Klausner sind „Klawathi“. Vor 25 Jahren haben sie ihre Garten- und Landschaftsbaufirma in Masten gegründet. © Dietmar Thomas

Der Name der Firma Garten- und Landschaftsbau Klawathi kann in die Irre führen. „Manche Kunden sprechen mich als Frau Klawathi an. Aber das ist nicht schlimm“, sagte Regina Wagenhaus. Klawathi ist ein zusammengesetzter Kunstname. Regina Wagenhaus hat das „Wa“ geliefert. Das „Kla“ ist Frank Klausner, das „Thi“ steuerte Frank Thiele bei. Die drei sind seit 25 Jahren ein Team, eben Klawathi.

Am 1. März 1992 hatten die drei Partner losgelegt. „Wir hatten zuvor fast 20 Jahre zusammen in der GPG Muldental gearbeitet, unsere Familien waren befreundet“, erzählte Regina Wagenhaus. Auf zehn gepachteten Hektar Land in Masten bauten sie sich mit Mitte 30 eine neue Existenz auf. „Wir waren ziemlich unerfahren und hatten wenig Ahnung“, sagte Regina Wagenhaus. In den ersten zwei, drei Jahren bauten sie Gemüse an. Blumenkohl, Sellerie, Kohlrabi wurden an einen Großhändler geliefert. „Das war viel Arbeit für wenig Geld.“

Das Land bewirtschaftet Klawathi immer noch. Dort wachsen heute aber Weizen, Mais und Gerste. Denn seit mehr als 20 Jahren hat sich die Firma vor allem dem Garten- und Landschaftsbau verschrieben. Los ging es mit den großen Gewerbegebieten. In Ostrau hatte Klawathi seinerzeit das Begleitgrün angelegt. „Ich weiß noch genau, welchen Baum ich damals gepflanzt habe“, sagte Regina Wagenhaus.

Die Zeit der neuen großen Gewerbegebiete ist vorbei. Heute arbeitet die Firma vor allem mit privaten Kunden und Wohnungsgesellschaften zusammen. Sie bietet Hausmeisterdienste an, mäht Rasen, pflegt Rabatten und schneidet Hecken. Klawathi übernimmt auch Pflasterarbeiten. „1994 hatten wir den ersten Mitarbeiter angestellt, heute sind in der Saison sieben bis acht voll beschäftigt. Seit 1996 bilden wir außerdem jedes Jahr einen Lehrling aus“, sagt Regina Wagenhaus. Klawathi hatte auch schwere Jahre. „Bei der Euro-Umstellung haben die Leute erst einmal ihr Geld zurückgehalten.“

Die Aufgaben sind klar verteilt. Sie kümmert sich ums Büro, Frank Klausner organisiert die Betriebsabläufe und Frank Thiele springt ein, wenn irgendwo Not am Mann ist. In etwa 200 Grundstücken räumt Klawathi im Winter Schnee. Bei etwa 150 Grundstücken ist die Firma für Grünpflege zuständig. Bis heute ist Klawathi eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und keine GmbH. „Die Chemie zwischen uns stimmt und wir können uns aufeinander verlassen. Auch die meisten Mitarbeiter sind schon seit vielen Jahren dabei“, erzählt Regina Wagenhaus. Ein fester Stamm habe Vorteile. „Die Mitarbeiter wissen genau, was jeder Kunde will.“

