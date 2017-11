Seit 25 Jahren auf Raser-Jagd Gotthard Gärtner ist dienstältester Geschwindigkeitskontrolleur im Kreis. Gerade an Umleitungsstrecken besteht Bedarf.

Gotthard Gärtner vom Ordnungsamt des Landkreises richtet in Klein Krauscha sein Radargerät ein. In diesem Jahr wurde der dienstälteste Geschwindigkeitskontrolleur wegen der hohen Intensität im Straßenbau bisher ausschließlich zu Messungen an Umleitungsstrecken gerufen. © Jens Trenkler

Gotthard Gärtner hat schon die verrücktesten Dinge erlebt. „Es gibt Leute, die machen eine Vollbremsung, lassen die Scheibe runter, fahren zurück und sagen mir dann, wie blöd ich doch bin und dass ich mich lieber vor eine Schule stellen soll“, erzählt der 57-Jährige aus dem Ordnungsamt des Landkreises. Seine sperrige Bezeichnung: Sachbearbeiter für Geschwindigkeitskontrolle. Als dienstältester Blitzer im Landkreis hat er seit 1992 jede Menge Fahrzeuglenker mit einem unfreiwilligen Foto versorgt. „Der Jahresdurchschnitt bei Geschwindigkeitskontrollen in normalen Ortschaften an normalen Stellen liegt bei fünf bis acht Prozent Fahrzeugen, die zu schnell unterwegs sind“, stellt er klar. Das seien rund 50 000 Fälle im Jahr. Die meisten Sünder sähen das jedoch sportlich.

Der Aufbau dauert eine halbe Stunde

2017 wurde Gärtner bisher ausschließlich zu Kontrollen an offiziellen Umleitungsstrecken und inoffiziellen Schleichwegen gerufen – von Bürgermeistern, besorgten Anwohnern, natürlich auch beauftragt von seinem Chef im Amt. „Grundsätzlich kann mich aber jeder um Hilfe bitten. Meine Nummer steht im Ämterverzeichnis des Landkreises im Internet.“ An diesem Tag hat er seine Technik in Klein Krauscha aufgebaut – an jener Umleitungsstrecke, die wegen der noch immer andauernden Bauarbeiten an der B 115 seit Ende September ausgewiesen ist. Gärtner kontrolliert die Geschwindigkeit auf dieser Piste schon zum siebten Mal. Sein Standort hinter der alten Litfaßsäule, gut getarnt in einem Fichtendickicht, ist jedoch neu. Von einem gezielten Versteck am Straßenrand will der Experte jedoch nichts wissen, umschreibt die Suche nach einer unauffälligen Stelle lieber so: „Ich passe das Messgerät den örtlichen Gegebenheiten an.“ Bis zu einer halben Stunde dauert es, bis alles aufgebaut ist und funktioniert. Zum Abschluss wird noch schnell ein Kalibrierbild gemacht, danach gibt es nur noch scharfe, kostenpflichtige Fotos.

Grenzwert liegt bei 60 km/h

In Klein Krauscha liegt der eingestellte Grenzwert, rund 200 Meter nach dem Ortseingangsschild, bei 60 km/h. Drei km/h Toleranz abgezogen, bleiben 57 übrig. „Es geht uns ja nicht ums Abzocken. Aber wer so weit in der Ortschaft noch immer nicht vom Gas runter ist, der bekommt eben dann die Quittung.“ Und die wird an diesem Morgen reichlich ausgestellt: Von 171 durchfahrenden Fahrzeugen sind im Laufe einer Stunde immerhin 36 zu schnell, sechs liegen sogar im Bußgeldbereich, was Punkte in Flensburg zur Folge hat. Damit hat sich die Vermutung der Anwohner bestätigt: Die B-115-Umleitung ist tatsächlich rasergefährdet.

Selbst beschreibt sich Gärtner als eher umsichtigen Fahrer, wurde zuletzt vor etwa drei Jahren geblitzt, als er dienstlich unterwegs und mit seinem Radargerät vom Eichamt in Chemnitz auf der Rücktour war. Privat liegt das letzte Foto noch viel länger zurück. „Es muss inzwischen schon fünf Jahre her sein. Zum einen fahre ich ziemlich vorschriftsmäßig, zum anderen entwickelt man mit der Zeit ein Gefühl, wo denn eine Geschwindigkeitskrontrolle aufgebaut sein könnte.“

Warnmeldungen im Radio haben nach der Erfahrung des erfahrenen Kontrolleurs eher keinen Einfluss auf die Zahl der ertappten Raser. „Da gibt es Statistiken, die das belegen. Wenn ich das selbst bei einem Sender höre, rufe ich dort an und sage, wann ich verschwinde. Man muss die Leute ja nicht im Ungewissen lassen.“ Von Blitzer-Apps hält Gotthard Gärtner gar nichts. „Das sind Systeme, die den Fahrer punktuell warnen, aber nichts für die Verbesserung der Verkehrssicherheit bringen“, meint er.

Gibt es beim Blitzen von Autos und Lkw kaum Probleme, ist das bei Motorrädern schon eher der Fall. „Da versuche ich, beim Vorbeifahren das Nummerschild zu erkennen und aufzuschreiben - das ist dann gerichtsfest“, erzählt der Experte, der jedes Jahr im Durchschnitt bei 120 Gerichtsverhandlungen aussagen muss. Allerdings sei es nicht immer leicht, ein verwendbares Gesichtsfoto zu bekommen. „Durch das Material des Visiers im Helm und die Wölbung der Plaste, aber auch die Sonnenbrille, wird das zuweilen sehr erschwert.“ Sollen Fahrverbote ausgesprochen werden, machen sich Biker oft die geltenden Fristen zunutze.

„Vom Tag der Geschwindigkeitsüberschreitung muss der Fahrer innerhalb von drei Monaten angehört werden, innerhalb der nächsten drei Monate geht dann der Bußgeldbescheid raus. Anschließend hat der Betroffene in der Regel vier Monate Zeit, seinen Führerschein abzugeben. Das sind zehn Monate – und wer damit richtig arbeitet, kann die Fahrverbotszeit in den Winter legen. Da ist man mit dem Motorrad ja sowieso nicht unterwegs.“

