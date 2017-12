Seit 15 Jahren kein Zugverkehr mehr Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2002 kam das Aus den Berliner Bahnhof – ein Glücksfall?

Der Berliner Bahnhof in Großenhain. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Der Fahrplanwechsel im Dezember 2002 brachte das Ende des Berliner Bahnhofes als Reisezughalt mit sich. Am 14. Dezember fuhr um 23.49 Uhr der letzte reguläre Regionalexpress in Richtung Elsterwerda, weiß Eisenbahnfan Tino Petrick. Ab dem Folgetag wurden alle RB/RE-Linien auf dem Cottbusser Bahnhof gebündelt. „Es mag zwar ein Abschied gewesen sein, aber es war das Beste, was Großenhain passieren konnte“, findet Petrick. „Seitdem haben sich die Reisendenzahlen positiv entwickelt, und inzwischen gibt es in der Hauptverkehrszeit sogar einen 30-Minuten-Takt von und nach Dresden.“

Im Sommer 2013 kehrten die Regionalzüge für fünf Wochen noch einmal zurück an den Berliner Bahnhof aufgrund von Bauarbeiten an der eigentlichen Strecke. Mit dem Ausbau der Berliner Trasse wird der planmäßige Halt von Regionalzügen nun endgültig vorbei sein. Doch vielleicht gelingt es ja doch irgendwann, einen ICE-Haltepunkt zu erkämpfen ... (SZ/krü)

