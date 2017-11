Seine Abschiedsrunde Der dreifache Weltmeister Niki Lauda hört nach mehr als zwei Jahrzehnten als RTL-Experte auf.

Niki Lauda quittiert seinen Dienst als Fernsehfachmann und gibt diesen persönlichen Entschluss vor laufender Kamera bekannt. Als Mercedes-Aufsichtsratsboss macht er weiter. © picture alliance / dpa

Immerhin eines wussten die deutschen Fernsehzuschauer nach dem Saisonfinale der Formel 1 ganz genau: Niki Lauda kehrt nicht mehr als RTL-Fachmann auf den Bildschirm zurück. Nach 22 Jahren quittiert der dreifache Weltmeister seinen Dienst beim Kölner Kanal. Das war es aber auch schon mit den Gewissheiten. Wo und in welchem Umfang deutsche Fans ab 2018 die Rennen der Königsklasse verfolgen können, steht noch nicht fest.

Die Rechteverträge von RTL und Sky enden 2017. Eine Einigung mit dem neuen Besitzer Liberty Media konnten beide Sender bisher nicht verkünden. Es ist wahrscheinlich, dass deutsche Zuschauer sich bald von altbekannten Sehgewohnheiten verabschieden müssen. Liberty Media dreht seit der Übernahme der Formel 1 viele Steine um. Die internationale Vergabe der TV-Rechte gehört zu den besonders großen. Besonders attraktiv ist für den neuen Eigentümer die Steigerung der Exklusivität für die Bezahlkanäle. In vielen Märkten setzt er diese Idee auch schon um. So können britische Fans ab 2019 nur noch den Heim-Grand-Prix im frei empfangbaren Fernsehen live sehen. Wer alle Läufe verfolgen will, muss Sky UK abonnieren. In den USA etabliert Liberty Media ein ähnliches Modell für die nächsten Jahre.

Das lässt gerade in Deutschland aufhorchen. Da zeigte RTL seit 1991 alle Rennen live. Seit 1996 bieten Sky sowie die Vorgänger DF1 und Premiere außerdem eine Alternative im Bezahlfernsehen. RTL hat zwar Interesse, macht aber auch deutlich, dass „gewisse Kriterien“ erfüllt werden müssen. Die Übertragung nur einiger Rennen scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Fraglich ist, wer ansonsten interessiert ist. Der Olympia-Rechte-Inhaber Discovery gilt mit den Ablegern Eurosport im Free- und Eurosport 2 im Pay-TV als ernst zu nehmende Größe. Dadurch erwächst auch Sky als Bezahlkanal ein Konkurrent.

Die Hoffnung auf frei empfangbare Formel 1 ist dennoch auch künftig berechtigt. Der TV-Markt in Deutschland ist ein anderer als in Großbritannien und den USA. Dort sind Pay-TV-Abos deutlich weiter verbreitet. Das ist auch den Liberty Media klar. Verschwindet sie bundesweit aus dem Free-TV, brechen an jedem Rennwochenende gut vier Millionen Zuschauer weg. (sid)

zur Startseite