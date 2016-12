Sein turbulentestes Jahr André Sarrasani setzte auf die falsche Ausstellung und musste Insolvenz anmelden. 2017 kann nur besser werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zur diesjährigen Premiere im Sarrasani Trocadero Theater kämpft der Zirkus-Direktor André Sarrasani mit den Tränen und bat um Unterstützung in der Krise. © Sven Ellger Zur diesjährigen Premiere im Sarrasani Trocadero Theater kämpft der Zirkus-Direktor André Sarrasani mit den Tränen und bat um Unterstützung in der Krise.

André Sarrasani mit seiner weißen Tigerdame Kaya. Das war zur Premiere der Show „Animagus“ im Sarrasani Trocadero Theater, das damals am Straßburger Platz stand. Da schien die Sarrasani-Welt noch in Ordnung zu sein.

Der Name Sarrasani ist eine Marke, Generationen von Zirkus-Leuten haben ihn getragen und bekannt gemacht. Immer wieder gab es auch Pleiten in der Geschichte der Zirkus-Dynastie. Dass André Sarrasani eines Tages auch finanziell derart in Schieflage gerät, hätte er nicht gedacht. Doch Anfang Juli musste der Magier die Insolvenz seiner Firma anmelden. Er war zahlungsunfähig. Steuerschulden, weitere Verbindlichkeiten und der gescheiterte Versuch, mit einer Ausstellung die Verluste wettzumachen, ergaben ein ungesundes Geflecht, aus dem sich auch der Magier nicht mehr selber befreien konnte.

Das Finanzamt ist Sarrasani auf die Pelle gerückt, weil er seine Dinner-Show zum Teil als Kunst mit geringeren Steuern abgerechnet hatte und nur für das Essen die 19 Prozent Mehrwertsteuer gezahlt hatte. Sarrasani ging dagegen gerichtlich vor, verlor aber. Rücklagen für diesen Fall habe er aber nicht bilden können, sagte er später.

Dann kamen noch ehemalige Geschäftspartner und traten nach: Star-Koch Gerd Kastenmeier sprach davon, dass Sarrasani ihn um 50 000 Euro betrogen habe. Ein anderer Mann, bei dem Sarrasani die Ausstellung „Real Bodies“, angelehnt an „Körperwelten“, geliehen hatte und der einer seiner größten Gläubiger ist, zeigte Sarrasani wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung an. „Real Bodies“ stellte sich als absoluter Flop heraus, kostete den Magier mehrere Hunderttausend Euro. Sarrasani zog sich zurück, soweit das bei einem Prominenten möglich ist. In einem SZ-Interview erzählte der Magier später, dass er zu der Zeit überlegt habe, alles hinzuschmeißen. Doch Sarrasani bäumte sich auf, zog sich zunächst die Theaterkneipe „Goldene Weintraube“ in Radebeul an Land, um laufende Einnahmen zu haben und organisierte die aktuelle Show „Elements II“, die noch bis Mitte Januar im Trocadero am Wiener Platz läuft.

Doch es war auch lange unklar, ob es für die Show überhaupt einen Platz geben wird. Sarrasani hat auch Schulden bei der Stadt, weil er die Gebühren für die Nutzung des Areals nicht begleichen konnte, und der Vertrag lief aus. Zuvor hatte Sarrasani seinen Standort vom Straßburger Platz, wo der Trocadero lange stand, verlegen müssen. Auch das habe dem Geschäft geschadet, sagt der Magier, denn der alte Platz sei bekannt gewesen. Zudem sind die Gebühren für den Wiener Platz deutlich höher als zuvor am Straßburger Platz. Schließlich schloss die Stadt mit ihm aber doch ein neues Abkommen, das Zelt konnte am Wiener Platz bleiben und die Dinner-Show starten. Allerdings mussten zuvor die Gläubiger zustimmen, dass Sarrasani weiter versuchen solle, sein Geschäft zu retten. Hätten sie dagegen gestimmt, wäre es das endgültige Aus gewesen.

Doch sie stimmten dem Antrag des Insolvenzverwalters Dirk Herzig komplett zu. Mittlerweile ist auch nicht mehr von den zunächst genannten 1,2 Millionen Euro Schulden die Rede, sondern Herzig hat davon bisher lediglich 600 000 Euro anerkannt. „Ja, das war das turbulenteste Jahr in meiner bisherigen Karriere“, sagt Sarrasani auf SZ-Anfrage.

Die Show lief im November mehr als schleppend an. Nur wenige Besucher kamen. Sarrasani wurde aber nicht müde, Durchhalteparolen zu formulieren. „Das Team hat immer super mitgezogen und macht es weiter“, so Sarrasani. Auch von Besuchern und in sozialen Netzwerken habe er viel Zuspruch und Unterstützung erhalten.

Mittlerweile sei auch die Auslastung der Show deutlich besser. Gut 300 Plätze könnte er jeden Abend, an dem der Magier auftritt, füllen. Manchmal musste er aber vor 60 Personen die Show spielen. Die Stimmung sei dennoch großartig gewesen. In der Vorweihnachtszeit und bis zum Jahreswechsel liege der Durchschnitt nun bei rund 250 verkauften Tickets. „Es gibt für die meisten Abende immer noch Karten.“

Am 15. Januar, mit dem Ende der Spielzeit, werde abgerechnet. „Derzeit sieht es so aus, als könnten wir mit einem blauen Auge davonkommen“, hofft der Magier. Kurz darauf startet die Show „The grand Hongkong-Hotel“ mit dem Chinesischen Nationalcircus. Danach, ab dem 6. Februar, werde Sarrasani genau nachdenken, wie es weitergehen kann. „Alles muss auf den Prüfstand“, erklärt der Magier. Es gehe darum, zu entscheiden, womit er Geld verdienen kann, um seine Gläubiger zu bedienen, aber auch seine Familie zu ernähren. Schließlich hat er eine Verlobte und zwei Kinder.

„Wir haben für das kommende Jahr bereits einige Zeiten, in denen das Zelt vermietet ist und Gast-Auftritte von mir, die gebucht sind“, erzählt Sarrasani. Auch die Pläne, wieder einen Zirkus Sarrasani auf die Beine zu stellen, habe er weiter im Kopf. Sarrasani plant eine Art Weihnachts-Zirkus, der auf Tournee durch deutsche Städte geht. Schließlich habe der Name Sarrasani noch immer Gewicht.

Sarrasani blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Aber psychisch hat das Ganze viel mit mir gemacht: Dieser Druck, der auf einem lastet, ist enorm. Der Druck ist das schwierigste und, keine Zeit für meine Kinder zu haben.“ Er weiß aber, dass er sich auch 2017 voll reinhängen muss, um aus dem finanziellen Dilemma heraus zu kommen. Das sei das oberste Ziel. Mut mache ihm neben seiner Familie die Unterstützung durch viele Dresdner und Freunde. Dass es irgendwie weitergeht, sei klar für ihn. Aufgeben werde er nicht.

