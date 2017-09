Sein neues Leben Matthias Sammer hat im Fußball viel gewonnen. Nach einem „Streifschuss“ ist er noch dabei, sich neu zu entdecken – auch an seinem 50. Geburtstag. Dazu gehört, auch mal ganz entspannt sein zu können.

Matthias Sammer - hier bei Bayern München. © dpa

Er möchte kein Interview geben. Sein Erinnerungsvermögen reiche nicht so weit zurück, lässt Matthias Sammer von Borussia Dortmunds Pressesprecher ausrichten. Über Dynamo Dresden, seinen Heimatverein, kann oder will er nichts sagen. Diese Anekdote stammt aus dem Jahr 2002, zu dieser Zeit haben sie sich auseinandergelebt: die Sportgemeinschaft und einer der besten Spieler der Vereinsgeschichte.

Inzwischen ist die Beziehung wieder sehr eng, Sammer redet gern und offen darüber, nimmt sich im Kurzurlaub auf Mallorca die Zeit für ein Porträt per Telefon. „Ich habe immer betont, wo meine Wurzeln liegen und dass ich Dynamo viel zu verdanken habe“, sagt er – und erklärt seine damalige Distanz: „Es ist mein Verein, und ich kann es nicht akzeptieren, dass er irgendwo rumdümpelt und in der Führung persönliche Eitelkeiten wichtiger sind als der Verein. Mit solchen Strukturen konnte ich mich nicht identifizieren. Das habe ich klar geäußert, egal, ob man mir das übelgenommen hat oder nicht. Trotzdem waren der Verein und die Fans stets in meinem Kopf und Herzen.“

16 Jahre hat der gebürtige Dresdner für Dynamo gespielt, als fast 18-Jähriger bestritt er bei den Männern das erste Oberligaspiel – eingewechselt von Vater Klaus, damals Trainer der Schwarz-Gelben. Er integrierte seinen Sohn in die Profimannschaft, den Behauptungen, er würde ihn bevorteilen, zum Trotz. Das Gegenteil war der Fall und Sammer senior vielmehr besonders kritisch im Umgang mit dem Junior. Trotzdem oder gerade deshalb sagt der heute: „Ich hatte immer das Gefühl, eine schützende Hand über mir zu haben. Dafür bin ich meinem Vater unendlich dankbar.“

Matthias Sammer wird 1986 mit den DDR-Junioren U18-Europameister und mit Dynamo zweimal DDR-Meister, ehe er 1990 zum VfB nach Stuttgart geht und nach einem kurzen Gastspiel bei Inter Mailand in Dortmund endgültig zum Weltstar aufsteigt. Die Dresdner dagegen stürzen ab bis in die viertklassige Amateuroberliga, wandeln finanziell ständig am Abgrund. Größenwahn und Inkompetenz regieren. „Das hat mich gestört, und das sehe ich jetzt nicht mehr. Die Vereinsführung macht auf mich einen absolut kompetenten Eindruck“, sagt Sammer – und meint vor allem Ralf Minge, seinen früheren Mitspieler und jetzigen Sportvorstand. „Ich freue mich sehr über die Entwicklung.“

Zitate von Matthias Sammer zurück 1 von 6 weiter „Das nächste Spiel ist immer das nächste.“ „Ich habe mit dem Elfmeterschießen keine Probleme - so lange ich nicht schießen muss. Ich kann das einfach nicht, denn mir gefallen immer beide Ecken.“ „Wenn ich am Ende vorn stehe, können mich die Leute auch Arschloch nennen. Das ist mir egal.“ „Ich will kein guter Verlierer sein. Nichts ist ärgerlicher als Niederlagen. Sie machen mich rasend.“ „Fußball ist Denken. Meine Spieler haben aber alles vergessen, was wir vorher besprochen haben.“ „Meine Frau fand mich am Anfang total bescheuert. Sie musste meine Charakterstärke und meine Schönheit erst schätzen lernen.“

Fakten zu Matthias Sammer zurück 1 von 6 weiter Geburtstag: 5. September 1967 in Dresden Vereine als Spieler: 1985-1990 Dynamo Dresden 1990-1992 VfB Stuttgart 1992 Inter Mailand 1993-1998 Borussia Dortmund Nationalmannschaft: 74 Länderspiele (51 DFB, 23 DDR), 14 Tore Erfolge als Spieler: Europameister 1996 DDR-Meister 1989, 1990 mit Dynamo Dresden DDR-Pokalsieger 1990 mit Dynamo Dresden Deutscher Meister 1992 (VfB Stuttgart), 1995, 1996 (Borussia Dortmund) Champions-League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund Weltpokalsieger 1997 mit Borussia Dortmund Europas Fußballer des Jahres 1996 Deutschlands Fußballer des Jahres 1995, 1996 Vereine als Cheftrainer: 2000-2004 Borussia Dortmund 2004-2005 VfB Stuttgart Erfolge als Trainer: Deutscher Meister 2002 mit Borussia Dortmund UEFA-Pokal-Finalist 2002 mit Borussia Dortmund DFB-Sportdirektor von 2006 bis 2012 Sportvorstand FC Bayern München von 2012 bis 2016, unter anderem mit dem Triple-Gewinn 2013 Seit August 2017: Experte beim Bundesligasender Eurosport

Wenn Sammer nun zu seinem 50. Geburtstag an diesem Dienstag zurückblickt auf ein ereignisreiches, spannendes, überaus erfolgreiches und mitunter auch dramatisches halbes Jahrhundert, gehört für ihn unbedingt wieder beides dazu: seine Anfänge bei Dynamo und die Titel danach. Meister wird er als Spieler, erst 1992 mit Stuttgart, dann 1995 und 1996 mit Dortmund, gewinnt 1997 mit dem BVB zudem die Champions League sowie 1996 den EM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft. Im gleichen Jahr küren sie ihn zu Europas Fußballer des Jahres.

Doch plötzlich ist Schluss. Es geht um Leben und Tod, als ihn seine Frau Karin am 15. Oktober 1997 in die Städtischen Kliniken in Dortmund bringt. Zwei Tage nach seiner insgesamt vierten Knie-Operation spürt Sammer irrsinnige Schmerzen, schlimmer als je zuvor. Diagnose im Krankenhaus: bakterielle Infektion. Die Ärzte versetzen ihn ins künstliche Koma, weil auch Herz- und Nierenversagen drohen.

„Irgendwann“, sagt Sammer und schaut gen Himmel, „muss mir das da oben mal irgendwer erklären. Ich habe den Fußball geliebt, habe immer Fußball gespielt. Dass das dann ab 30 gar nicht mehr ging, ich seither nicht mal mehr Joggen kann, war und ist ein schwerer, extremer Einschnitt.“ Jetzt kann er sich wieder gut bewegen und Fahrrad fahren, selbst das ist zwischenzeitlich unmöglich gewesen.

1999 gibt Sammer sein Karriere-Ende bekannt. Der Lebensabschnitt bleibt allerdings unaufgearbeitet, weil sofort die nächste Karriere folgt: als Trainer. Das hat er so nicht gewollt. „Es wäre besser gewesen, erst die Weiterbildungen zu machen, im Jugendbereich anzufangen, den Weg stetig zu gehen“, sagt er im Rückblick. Doch das ist theoretisch, die Situation im Frühjahr 2000 dagegen akut. Borussia Dortmund droht der Abstieg. Sie müssen ihn nicht lange bitten. „Wenn jemand Hilfe braucht, sollte man da sein.“

Gemeinsam mit Udo Lattek rettet er den BVB und führt ihn zwei Jahre später als Chefcoach zum deutschen Meistertitel – mit 34 als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte. Danach ist er sechs Jahre Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund. Den Zenit seines Wirkens als Mahner und Motor, als Antreiber und Getriebener erreicht Sammer schließlich im Sommer 2012: Sportvorstand bei Bayern München. Bis zum Streifschuss, der ihn im April 2016 trifft.

So bezeichnet er die Durchblutungsstörung, die Ärzte in seinem Gehirn feststellen. Sofort gibt Sammer alle Ämter ab, zieht sich zurück. Keine Termine mehr, keine Interviews, keine Öffentlichkeit. „Das hat etwas ausgelöst, zu sagen: Oh, das ist ein Zeichen. Lass dir die Zeit, gib deinen Gefühlen mehr Raum. In dem Prozess befinde ich mich nach wie vor.“

Er kehrt wieder in den Alltag zurück, der für ihn nun ein anderer ist. „Narben sind wichtig“, sagt er, „denn sie prägen einen. Man braucht die Familie, Freunde, Halt – und das habe ich.“ Als Sammer 1990 nach Stuttgart ging, zog er in die Wohnung der Nichte von Torwarttrainer Jochen Rücker. Karin, die als Kosmetikerin arbeitete, fand das anfangs gar nicht lustig. Doch dann funkte es. „Es fiel mir nicht leicht, mit Anfang 20 von zu Hause wegzugehen, ich hatte immer mal Heimweh“, sagt Sammer. „Dann die große Liebe zu finden, ist ein großes Glück. Sie gibt mir als ein Fels in der Brandung das Gefühl, mich anlehnen oder fallen lassen zu können, gerade in den schwierigen Phasen.“

"Ich habe die Fehler gemacht,



die ich machen musste. Das



gehört dazu, und das will ich



nicht missen."

Matthias Sammer

Ihre Kinder Sarah (26), Marvin (22) und Leon (16) wachsen wohlbehütet auf. „Für uns war es wichtig, dass sie ihre Kindheit leben dürfen nach ihren Gefühlen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir waren da, wenn sie uns brauchten.“ Die Tochter arbeitet in der Basketball-Abteilung des FCBayern, der erste Sohn schließt Anfang nächsten Jahres sein Studium in Sportmanagement, Event und Medien in Mittweida ab, und der Jüngste macht sein Abitur und spielt „Fußball mit Leidenschaft in München“, erzählt der Papa.



In einem Vorort der bayerischen Landeshauptstadt ist die Familie zu Hause, aber Sammer spürt eine latente Sehnsucht nach Dresden, wie er sagt. „Die Kindheit ist die prägendste Phase. Ich möchte immer wieder die Wege gehen, die ich als Kind gehen durfte: mein Elternhaus, die Wallstraße, meine Schule in der Annenstraße, das Stadion, die Trainingsplätze, der Zwinger, die Oper, die wunderbar wieder aufgebaute Frauenkirche. Dresden bleibt ein ganz, ganz wichtiger Anker für mich.“ Im Herbst zeigt er Münchner Freunden die Stadt, die er liebt.



Nach dem „Streifschuss“ will er sowieso nur noch Dinge tun, die ihm Spaß machen und sich mit Menschen umgeben, die ihm nicht Energie nehmen, sondern geben. So sagt Sammer das. Überhaupt habe er ja immer geglaubt, der Fußball komme ohne ihn nicht zurecht. Dass dem nicht so ist, gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen seiner Auszeit, aber auch die, dass er sich weiter mit dem Fußball beschäftigen, sich an ihm reiben will. „Ich brauche diese Auseinandersetzung.“



Seit Sommer arbeitet Sammer als TV-Experte für Eurosport, eine spannende Erfahrung, weil er nun in einer neuen Medienwelt die andere Seite kennenlernt, die „auch nicht einfach“ ist. Die Medien haben ihm als Spieler den Stempel „Motzki“ aufgedrückt. Das hat ihn geärgert, weil er es damals nicht verstanden hat. „Wenn die meisten dachten, es sei doch alles gut, wollte ich den Unterschied. Ich wollte sehr gut“, erklärt er. „Manche waren lächelnde Verlierer, ich war halt manchmal ein nicht lächelnder Gewinner.“ Mag sein, dass er den Fußball zu verbissen gesehen hat. Er sieht es anders. „Dieser Ehrgeiz, diese Verbissenheit entspricht meinem Charakter und war wichtig für meine Entwicklung. Es gibt sicher andere Wege, aber ich weiß nicht, wohin die geführt hätten, denn das wäre nicht ich gewesen.“



Natürlich gebe es Situationen, die er mit 50 anders bewertet als mit 25. „Aber das ist nicht der Ansatz meines Denkens. Ich habe die Fehler gemacht, die ich machen musste. Das gehört dazu, und das will ich nicht missen – auch Fehler nicht.“ Der runde Geburtstag ist für Sammer kein besonderer Anlass, um zurückzublicken, er ist seit dem gesundheitlichen Warnsignal dabei, sein Leben zu reflektieren. „Das Glück des Alltags besteht nicht nur im Zurückschauen, sondern man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, um sein tägliches Glück, seine Zufriedenheit immer wieder zu finden“, meint er.



Eine Rückkehr zu Dynamo – damit beschäftigt er sich im Moment nicht, so sehr die Erinnerung an früher wieder präsent ist. Wobei, Sammer will demnächst mal mit seinem Sohn vorbeikommen und sich ein Heimspiel ansehen. „Das habe ich leider noch nicht geschafft, aber ich plane, es gemeinsam mit Marvin bald nachzuholen“, sagt er. Tickets für den K-Block in Dresden!? Wäre doch ein gutes Geschenk zum 50.



Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er zur Feier des Tages ein paar Leute zum Essen eingeladen, aber seine Frau hat „eine Kleinigkeit organisiert“, mehr weiß Sammer selber nicht.

zur Startseite