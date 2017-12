Sein erstes Richtfest Der Gymnasiumsanbau in Heidenau wächst. Wenn der Dachstuhl steht, wird gefeiert. Zimmerer Norman Beier hat einen besonderen Grund.

Den Anbau ans Heidenauer Gymnasium wird Norman Beier nicht vergessen. Das Richtfest ist das erste, bei dem er als Zimmerer den Richtspruch vortrug. © Daniel Schäfer

Heidenau. Es ist Jürgen Opitz anzusehen: Solch starke Sachen sind nicht sein Geschmack. Dreimal muss der Heidenauer Bürgermeister einen Schluck polnisches Feuerwasser aus dem Glas nehmen, bevor es nach Zimmerer-Tradition zu Boden geworfen wird. Vorher hat er mit 70 Schlägen den symbolischen letzten Nagel in den Dachstuhl des Gymnasiums-Anbaus geschlagen. „Er hat schon mal einen Hammer in der Hand gehalten“, sagt ein Mann. Der Nagel ist so lang, dass er auf der anderen Seite des Balkens wieder rauskommt. Als Jackenhaken, wird geulkt.

Zimmergeselle Norman Beier ist zufrieden, mit Opitz und sich selbst. Es war nämlich sein erster Richtspruch. Eigentlich ist das Sache des Meisters. Doch der konnte am Donnerstag nicht und drückte Beier die Rede in die Hand. Die wird von Bauvorhaben zu Bauvorhaben aktualisiert. Beier war aufgeregt. „So viele Leute, da wollte ich mir keine Blöße geben“, sagt er. Schließlich war er in dem Moment das Aushängeschild seiner Firma. Doch die Kero Zimmerei und Holzbau GmbH Rothenburg und sein Meister können stolz auf ihn sein.

Stolz kann ach Jan Oestreich sein. Der Planer der Joe Ingenieure GmbH wird von allen gelobt. Genau wie Erik Richter. Der stellvertretende Schulleiter ist in den vergangenen Monaten zum Baufachmann geworden. Schulleiter Frank Clausnitzer hat seit der Grundsteinlegung vor genau sechs Monaten einige Male gestaunt. Nur eine Wand trennt sein Büro von der Baustelle. Manches Mal dachte er, den Bohrer im Rücken zu haben. Doch die Bauleute hätten insgesamt viel Rücksicht auf den Schulbetrieb genommen. Der läuft am Donnerstag zum Richtfest ungestört weiter. Nur zwei Schülervertreter nehmen an der Veranstaltung teil. Bei der Grundsteinlegung durften noch alle zuschauen.

Ein Jahrhundertprojekt





Noch ein Jahr wird es dauern, bis aus der Baustelle nebenan ein Schulgebäude wird. Mit drei Klassen- und vier Vorbereitungsräumen, einem Mehrzweckraum, Aufzug und Treppenhaus. Unterm Dach wird es weitere zwei Räume geben, einen davon als Archiv. „Das würde sich auch als Kunstraum eignen“, sagt Christine Despang, die die Schule ein Schuljahr kommissarisch leitete und danach in Rente ging.

Der Gymnasiumsanbau ist ein Jahrhundertprojekt. Die Heidenauer Stadtväter hatten schon beim Bau der Schule 1902 an einen Anbau gedacht. Damals fehlte es am Geld, genau wie 2009. Da nämlich beschloss der Stadtrat erneut den Anbau, zwei Jahre Bauzeit waren vorgesehen. Doch wieder gab es kein Geld. Es sollte bis 2015 dauern, bis ein neuer Beschluss gefasst wurde. Der Anbau ist zwar nun kleiner alas damals geplant, dafür auch billiger – und Heidenau bekommt die knapp drei Millionen Euro zu 80 Prozent gefördert.

Uwe Beck kennt all die Diskussionen, Pläne und Hoffnungen. Der ehemalige Schulleiter ist auf Weihnachtsurlaub aus Moskau da. Dort leitet er das dritte Jahr die deutsche Schule. Als er noch in Heidenau war, unkte er: „Immer, wenn ich eine Schule verlasse, wird gebaut.“ Das war schon beim Dresdner Romain-Rolland-Gymnasium so, nun auch in Heidenau. An seiner Schule in Moskau plant er derzeit ein zweistöckiges Mehrzweckgebäude. Vielleicht erlebt er wenigstens in seiner Amtszeit dort den Start eines größeren Bauprojekts. Sein Vertrag in der russischen Hauptstadt läuft ja auch noch mindestens drei Jahre. Beck schwärmt von Moskau und genießt den Urlaub zu Hause mit der Familie. Im nächsten Weihnachtsurlaub kommt er dann wieder nach Heidenau. Zur Einweihung des Anbaus.

