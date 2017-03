Seifhennersdorfer Streit ums Geld Mehr als Hunderttausend Euro für einen Flächennutzungsplan, kein Geld für Geburtstagsblumen: Zwei Beschlüsse erhitzen die Gemüter im Stadtrat.

Symbolbild. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Seifhennersdorf. Einfach hat es eine Kämmerin nie. In Seifhennersdorf ist dieser Job wahrscheinlich besonders schwer. Die Stadt ist zum Sparen angehalten und musste ein Haushaltsstrukturkonzept erstellen. Das ist zwar im Januar von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes genehmigt worden, hatte Ende Dezember 2016 aber dennoch einen Fehlbetrag von 712 000 Euro. Wie viel und in welchen Bereichen in der Stadt aber noch gespart werden kann, ist im Moment völlig unklar. Angesichts dessen sind zwei im jüngsten Stadtrat gefasste Beschlüsse schwer zu vermitteln.

Mehrheitlich haben die Stadträte dafür gestimmt, dass die Stadt jetzt innerhalb von drei Jahren einen Flächennutzungsplan für Seifhennersdorf erstellen lässt. Für ein Bruttohonorarangebot von insgesamt 121 388,93 Euro wird er nun erarbeitet. CDU-Stadträtin Friederike Cieslak begründete vor der Abstimmung auch, warum aus Sicht ihrer Fraktion ein Flächennutzungsplan für Seifhennersdorf so wichtig sei. Sie möchte als Architektin beispielsweise Häuslebauern und Firmen zeigen können, wo man in der Stadt Häuser bauen kann. In Ebersbach-Neugersdorf könne sie das. So ein Plan schafft Rechtssicherheit und Transparenz für potenzielle gewerbliche und private Investoren, heißt es in der Beschlussvorlage. Mit den Stimmen von CDU und Die Linke wird ein Flächennutzungsplan nun auch für Seifhennersdorf erstellt.

Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS) und die UBS-Fraktion hatten sich dagegen ausgesprochen. Die Bürgermeisterin hätte vor so einem Beschluss lieber erst einmal einen ausgeglichen Haushalt haben wollen. „Ich stimme dagegen, weil wir das Geld für wichtigere Dinge brauchen“, sagt sie. Schon vor ihrer Amtszeit sollte so ein Plan erstellt werden. Damals haben sich die Stadträte wegen der hohen Kosten dagegen entschieden. Die Stadt hatte auf Fördermittel für so ein Projekt gewartet, wie die meisten anderen Gemeinden, die auch keinen aktuellen Flächennutzungsplan haben, schildert sie. „Es ist doch nicht so, dass wir Häuslebauern nicht zeigen können, wo sie in Seifhennersdorf bauen dürfen“, sagt Karin Berndt. Und sie will nicht, dass die Stadt wegen dem Plan vielleicht das Bad oder die Bibliothek dichtmachen muss.

Genauso heftig ist kurz darauf über einen anderen Beschluss debattiert worden, bei dem es allerdings nur um eine jährliche Ausgabe von etwa 480 Euro ging. Allerdings wurde hier genau kontra entschieden und der Antrag der Bürgermeisterin abgelehnt. Karin Berndt hatte beantragt, dass Altersjubilare in Seifhennersdorf zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag ein Präsent im Wert von maximal zehn Euro durch einen Vertreter der Stadt überreicht bekommen. „Ich halte das einfach für geboten. Das ist für die betagten Bürger eine Wertschätzung und Ehrerbietung“, sagt sie. Vor ein paar Jahren wäre das der Stadt sogar 15 Euro wert gewesen.

Die Abgeordneten von CDU und Die Linke stimmten allerdings geschlossen dagegen. CDU-Stadträtin Kerstin Knobloch sagt auch warum. „Hier geht es nicht um die Summe für die 48 Personen, sondern darum, dass die dafür notwendige Zeit anders für die Stadt genutzt werden kann“, schildert sie.

Hannelore Pfaff (UBS) hält dagegen, dass der Pfarrer auch zu den Altersjubilaren geht. „Und was die Kirche leisten kann, müsste die Stadt ebenso leisten können“, sagt sie. Für die Bürgermeisterin ist klar, warum ihr Antrag abgelehnt wurde: „Der Grund wird wahrscheinlich wieder mal gewesen sein, dass Frau Berndt das wollte“, meint sie. Das weisen CDU und Die Linke als unsachlich zurück. Karin Berndt überlegt nun, ob sie privat Blumen kauft und sie den Altersjubilaren übergibt.

zur Startseite