Seifhennersdorfer Köche gehören zu den besten Das Küchenteam des Pflegestifts nahm an einem Wettbewerb teil. Sein Gericht wird jetzt in ganz Deutschland gekocht.

Diese Teams sind im Kochwettbewerb angetreten: Esslingen, Birkenfeld, Waiblingen, Münster, Weinsberg, Seifhennersdorf. © Dienste für Menschen

Das Küchenteam des Pflegestifts Seifhennersdorf gehört zu den besten Pflegeheimköchen Deutschlands. Mit diesem Ergebnis kehrten Küchenchef Tino Paul und Mitarbeiterin Sabine Schumann jetzt von einem Koch-Wettbewerb in Stuttgart zurück, wie Heimleiter Stephan Kothe berichtet. Die gemeinnützige Organisation „Dienste für Menschen“ (DfM) hatte den Wettbewerb ausgerufen. Sie betreibt Seniorenheime in ganz Deutschland, unter anderem auch die Pflegestifte in Seifhennersdorf, Ebersbach und Löbau. Am Wettbewerb beteiligten sich die Küchenteams der Einrichtungen in Seifhennersdorf und Ebersbach. Sie hatten vor einigen Wochen zunächst für eine Jury vor Ort gekocht. Die Seifhennersdorfer Köche schafften es in den Endausscheid der besten sechs Teams, die dann in Stuttgart gegeneinander antraten. Mit ihrem Gericht Rotkohl-Wildroulade und Stupperle belegten sie schließlich den vierten Rang. Besonders freuen sie sich, dass sie mit den Stupperle ein Oberlausitzer Gericht servieren konnten. Die neu kreierten Gerichte wurden von einer Jury verkostet.

Die Roulade des Seifhennersdorfer Teams kommt nun auf den Speiseplan im Pflegestift und wird künftig öfter auf den Tellern der Senioren landen – nicht nur im Oberland, sondern in allen Einrichtungen von DfM. Denn der Wettbewerb diente auch dazu, neue Anregungen zu finden, erklärt Karl Bechtle, Ernährungsberater bei DfM. Gerade im Alter sei es wichtig, die Lust am Essen zu erhalten. Das sei eine Herausforderung für die Küchenteams. Denn ältere Menschen haben oft Zahnprobleme oder auch Schwierigkeiten mit dem Schlucken, was dazu führen kann, dass sie die Lust auf gutes Essen verlieren. (SZ/rok)

