Seifhennersdorfer erhält mutmaßliche Handgranate mit der Post

Toyota-Fahrerin stößt mit Fahrradfahrer zusammen Niesky. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in Niesky gekommen. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem Toyota die Bautzener Straße und wollte eigentlich nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Aufgrund von Verkehrsbehinderungen unterbrach die Frau aber den Abbiegevorgang, fuhr geradeaus weiter und kollidierte mit einem 77-jährigen Radfahrer. Der Senior hatte die Straße überquert, stürzte durch den Unfall und verletzte sich leicht. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert. (szo)

Unfallverursacher flüchtet in Weißwasser Weißwasser. Am Donnerstagnachmittag hat es auch an der Muskauer Straße gekracht. Ein 56-Jähriger hatte seinen Opel auf einem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Offenbar war jemand gegen das Auto gefahren und hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen. (szo)

Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis Görlitz. Bei der Kontrolle eines Renault-Fahrers am Donnerstagnachmittag auf der Hugo-Keller-Straße in Görlitz hat sich herausgestellt, dass der 53-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und dennoch zum wiederholten Mal Auto gefahren war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, stellten sein Fahrzeug sicher und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. (szo)

VW-Fahrer stößt mit einem Reh zusammen Kreba. Auf der Staatsstraße zwischen Kreba und Reichwalde ist es am Donnerstag, gegen 4.40Uhr, zu einem Wildunfall gekommen. Ein 26-Jähriger war mit seinem VW auf der Staatsstraße 153 unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief und mit dem Wagen kollidierte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (szo)

Kompletträder und Spiegelglas demontiert Löbau. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Firmengelände an der Weststraße in Löbau eingedrungen. Die Täter demontierten und entwendeten von einem dort abgestellten BMW alle vier Räder samt Felgen sowie das Spiegelglas des linken Außenspiegels. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 2800 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)