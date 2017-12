Seifhennersdorf im Radio Im Deutschlandfunk diskutierte die Bürgermeisterin über Begriff und Bedeutung von Heimat.

Karin Berndt, Bürgermeisterin von Seifhennersdorf © Matthias Weber

Seifhennersdorfs Bürgermeisterin Karin Berndt hat im Deutschlandfunk an einer Diskussionsrunde zum Thema „Wie wichtig ist uns Heimat“ teilgenommen. Die Sendung Länderzeit wollte wissen, was genau Heimat eigentlich ist und warum dieser Begriff derzeit auch in der Politik so eine große Rolle spielt. Neben Frau Berndt (UBS) beteiligte sich auch der Dresdner Politikprofessor und SZ-Kolumnist Werner Patzelt an der Diskussionsrunde. Außerdem war auch der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Roland Löffler, sowie der Leiter des Pirnaer Stadtmuseums und ein Referent der Aktion Zivilcourage mit dabei. Gesendet wurde die Runde live aus der Stadtbibliothek in Pirna.

Die sächsische Note der Sendung nimmt Bezug auf die Pegida-Demonstrationen sowie den AfD-Wahlerfolg im Freistaat, wo der Begriff Heimat eine wichtige Rolle spielt. Frau Berndt berichtete dabei aus ihren Erfahrungen aus der Kommunalpolitik. (SZ/abl)

