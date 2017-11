Seifhennersdorf feiert Faschingsauftakt Dem ungemütlichen Wetter zum Trotz startet der Faschingsverein mit einem bunten Umzug in die Jubiläumssaison.

Die Funkenmariechen prägten das Bild vor Beginn des Festumzuges des Faschingsvereins Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Seifhennersdorf. Der Start in die närrische Saison gilt bei vielen als Beginn der „fünften Jahreszeit“. Und auch wenn das Wetter am Sonnabend eher trist und verregnet war, säumten wieder zahlreichen Besucher die Straßen, um den Festumzug des Faschingsvereins Seifhennersdorf zu erleben. Zumal dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen steht, geht der Verein doch in sein 60. Jahr. Und lässt zum Jubiläum daher auch die Vergangenheit aufleben, mit zahlreichen Festwagen, die die Mottos aus den letzten sechs Jahrzehnten wieder aufleben lassen. Unser Fotograf war dabei, als die Funkenmariechen ihre Tänze aufführten und das Prinzenpaar Elise und Rene den Umzug durch die Stadt führte, und in der Bildergalerie kann der Umzug noch einmal erlebt werden. (szo)

