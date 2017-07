Seifenkisten bereit für Meisterschaft Der Testlauf der Organisatoren ist bestanden. Die Anmeldefrist ist noch mal verlängert.

Fabian Schumann (vorn) war letztes Jahr dabei. © Andreas Weihs

Am vergangenen Sonntag fand im Freitaler Ortsteil Kleinnaundorf die erste Testfahrt für die 21. Internationale Sachsenmeisterschaft im Seifenkistenrennen statt. Die Probefahrt sei gut gelaufen, melden die Veranstalter. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Test“, sagt Thomas Käfer, der Organisator des Rennens. Bei dem Testlauf wurden nicht nur die Seifenkisten überprüft, sondern alles, was am Rennwochenende wichtig ist. „Der Funk und die Zeitmessanlage funktionieren einwandfrei“, sagt Käfer. Auch die Strecke sei in Ordnung, zwar habe man am Sonntag ein paar Reifenplatzer gehabt, das sei aber nicht dramatisch.

Käfer wird am Rennwochenende vom 26. und 27. August auch selbst an den Start gehen und ist zuversichtlich. „Ich denke, ich habe gute Chancen auf einen Titel.“ Auch seine Tochter Lilly wird beim Rennen in der Klasse der Sechs- bis Neunjährigen dabei sein. Die Sechsjährige habe am Sonntag bereits ihren Rekord aus dem Vorjahr brechen können, sagt Käfer.

Die Zahl der Anmeldungen ist seit Beginn der Frist stetig gestiegen. Die Rennleitung hat die Anmeldefrist nun noch bis zum 31. Juli verlängert. „Am Ende werden wir mindestens 80 Rennteilnehmer dabei haben“, verspricht Käfer. (neu)

zur Startseite