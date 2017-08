Seidnitz trotzt Baden-Baden Der Dresdner Galoppklub richtet eine kleine Veranstaltung aus. Das hängt mit der großen Woche in Iffezheim zusammen.

So voll wie auf diesem Bild wird das Starterfeld auch am Sonntag wieder. © Ronald Bonß

Der Dresdener Rennverein bietet am Sonntag kleinen Sport – wenn die Große Woche in Baden-Baden als Maßstab dient. Auf der bundesweit bedeutendsten Galoppanlage trifft sich seit dem vergangenen Sonnabend für neun Tage die deutsche Turfelite. Dort geht es zum Abschluss beim Großen Preis von Baden um eine Dotierung von 250 000 Euro. Dabei handelt es sich um ein Gruppe-I-Rennen. Deren Merkmale: höchste Gewinnsumme und Klassifizierung sowie international abgestimmt. „Bei uns ist das die Champions League“, vergleicht der Seidnitzer Klubboss Michael Becker mit anderen Sportarten.

Dagegen klingt die Prämie im Dresdner Hauptereignis mit 5 500 Euro bescheiden. Der Preis des Schillergartens steht als Ausgleich III – Kategorie D im Programm: eine Leistungsüberprüfung für durchschnittliche Pferde. Sie gehört zu den häufigsten Wettbewerben hierzulande und entspricht der zweiten Liga. Dennoch macht der Vereinschef einen zufriedenen Eindruck: „Bei uns starten wieder mehr Pferde als 2016, als wir auch am gleichen Tag wie Iffezheim veranstaltet haben.“ Damals waren es 51. Diesmal stimmten die Seidnitzer die Prüfungen besser mit Baden-Baden ab und stießen mit ihrer geschickten Wahl bei Besitzern und Trainern auf größeres Interesse. Sie satteln 67 Vollblüter.

Das genügt nach dem Ponyrennen für acht Prüfungen und einen gut besetzten Hauptwettbewerb. Da bringt der Kölner Spitzencoach Peter Schiergen die dreijährige Stute Amora an den Start. Der Präsident bezeichnet es schon als „bemerkenswert, dass wir uns nicht mit Iffezheim beißen und auf ein sehr großes Starterfeld verweisen können“. Nicht mal bei den Jockeys gab es Probleme. 2016 fiel es den Dresdnern deutlich schwerer, ausreichend Reiter nach Seidnitz zu bekommen. Diesmal bringen einige Besitzer und Trainer ihre Jockeys sogar mit. Schiergen schickt beispielsweise seinen Sohn Vinzenz ins Rennen. „Die Besetzung kann sich sehen lassen – trotz unseres großen Bruders in Baden-Baden“, spricht Becker von einer qualitativ hochwertig besetzten Reiter-Crew und hebt Bauyrzhan Murzabayev heraus. Der Jockey mit dem schwer aussprechbaren Namen gewann Mitte Juli in Dresden den Großen bwin-Sommerpreis. Er gehört zu den Listenrennen. Sie lassen sich mit der Bundesliga vergleichen.

Beim ersten Blick auf den Kalender dachte der Seidnitzer Klubboss noch, „wir müssten uns Pferde und Reiter mit dem 3-D-Drucker herstellen“. Aber dann handelten die Dresdner, wurden frühzeitig beim Direktorium für Vollblutzucht und Rennen in Köln vorstellig und erkennen ein Umdenken in der Galoppzentrale, zumal außer Baden-Baden am Sonntag auch noch Quakenbrück veranstaltet. „Dass wir trotz der Konkurrenzveranstaltungen Starter aus den alten Bundesländern haben, zeigt doch nur, dass sich unsere Arbeit lohnt und die Turfbranche unsere Bahn sehr gut annimmt“, sagt Becker. Er weiß, dass es an solchen Tagen eine Herausforderung und immer schwierig bleibt, aber: „Gäbe es keine Probleme, wäre es auch langweilig.“ Die Seidnitzer wissen ja jetzt, wie es geht.

