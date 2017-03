Seidnitz-Center verkauft Das Einkaufszentrum kann nach der Insolvenz auf einen Neuanfang hoffen.

Seidnitz Center © Sven Ellger

Das Seidnitz Center hat einen neuen Inhaber: Insolvenzverwalter Bruno Kübler verkaufte das Einkaufscenter an die Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften Arax Properties Ltd. aus London und die Partners Group Holding AG aus Baar in der Schweiz . Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die beiden Erwerber sind langfristig orientierte Investoren. Für die Kunden bedeutet dies eine dauerhafte Sicherung der lokalen Versorgung“, so Kübler von der gleichnamigen Kanzlei.

Die einstige Eigentümergesellschaft HVD hatte im August 2013 Insolvenz angemeldet. Das Einkaufscenter verlor in den Jahren davor stark an Wert. Die Verlängerung der ausgelaufenen Kredite scheiterte daran. Zum endgültigen Aus für die alten Betreiber führte die Schließung von Marktkauf, dem bis dahin wichtigsten Mieter.

Seitdem führte Kübler als Insolvenzverwalter das Einkaufscenter, er engagierte mit RME außerdem ein neues Center-Management. Der Hauptgläubiger Deutsche Bank investierte nach Gesprächen mit Bruno Kübler für Umbauarbeiten rund 14 Millionen Euro. Seitdem läuft es wieder besser in Seidnitz. Die Lebensmittelhändler Aldi und Rewe siedelten sich an. Außerdem noch die Schnäppchen-Läden Woolworth und Pfennigpfeiffer. Im Laufe des Jahres sollen die Billig-Modeketten Takko und Kik einziehen. Das Seidnitz Center ist insgesamt rund 33 200 Quadratmeter groß, 19 600 Quadratmeter davon sind Einzelhandelsflächen. Außerdem mieteten sich dort auch Büros und Arztpraxen ein.

