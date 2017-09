Seidau soll vorankommen Seit einem Jahr setzt sich eine Initiative für Verbesserungen im Bautzener Stadtteil ein. Am 17. September lädt die Anwohnergruppe zur Diskussion.

Maria Löcken-Hierl (l.) und Karin Kluge engagieren sich für den Stadtteil Seidau. © Carmen Schumann

Viele Bautzener wissen es: Der Stadtteil Seidau gehört zu den schönsten Ecken der Stadt. Doch Touristen findet man hier eher selten, die zieht es vor allem in die historische Altstadt. Engagierte Anwohner wollen das jetzt ändern und etwas mehr Aufmerksamkeit auf ihren Stadtteil lenken. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits getan. Nachdem im vergangenen Jahr anlässlich des Tages des offenen Denkmals am 11. September ein Forum „Politik im Hof“ stattfand, entstand eine Initiativgruppe. Diese trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Hammermühle. „Wir wollen uns die Potenziale des Stadtteils zunutze machen“, sagt Maria Löcken-Hierl, bei der die Fäden zusammenlaufen.

Sie und Stadträtin Karin Kluge vom Bürgerbündnis Bautzen, die ebenfalls in der Seidau wohnt, verweisen stolz auf das bisher Erreichte. Das erste Jahr sei sehr vielversprechend gewesen. Unter anderem haben sich die Bürger vorgenommen, den Spielplatz auf dem Protschenberg zu verbessern. Das werde nur Schritt für Schritt gehen. Insgesamt sind dafür 42 000 Euro veranschlagt. 3 000 Euro sind bereits durch Spendensammlungen zusammengekommen. Im Laden der Hammermühle steht ein Sparschwein und in der Mühle eine Spendentrommel.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die touristische Ausschilderung der Seidau als Bestandteil der Via Regia. Über den Winter wollen die Seidauer zusammen mit der früheren Denkmalpflegerin Christa Kämpfe 40 Hinweistafeln erarbeiten, auch zu Häusern, die es nicht mehr gibt. Bis zum 17. September sollen außerdem zwei neue Bänke aufgestellt werden, eine am „Pranger“ am Fuße der Protschenbergstufen und eine oberhalb dieser Stufen.

Am 17. September findet dann die zweite Auflage des Forums „Politik im Hof“ statt. Im Seidauhof können Bürger ab 11 Uhr mit Politikern diskutieren. Zu Gast sind unter anderem Stadträte, Abgeordnete aus Bundestag und Landtag, Oberbürgermeister Ahrens und Landrat Harig.

