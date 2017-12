Seid Mutmacher! Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers wünscht uns in seiner Weihnachtsbotschaft mehr Zuversicht.

Seit eineinhalb Jahren ist Heinrich Timmerevers katholischer Bischof im Bistum Dresden-Meißen. Das Bistum ist eine von 27 katholischen Diözesen in Deutschland und reicht fast durch ganz Sachen bis nach Ostthüringen. Mit fast 142 000 Katholiken gehört es zu den kleinsten Bistümern in Deutschland. Timmerevers war zuvor Weihbischof in Münster. Sein bisheriger Eindruck von den Dresdnern? „Freundlich und herzlich, auch glücklich über das Geschaffene.“ © Christian Juppe

Sachsen, das Land der Egoisten? Mitten ins Herz traf mich diese Zeitungsüberschrift, weil der Freistaat in einer Studie auf dem letzten Platz landete. Seitdem ich in Sachsen lebe, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht: Freundlich und herzlich, auch glücklich über das Geschaffene sind die Menschen. Wenn sie in Dresden, Pirna, Meißen oder Kamenz von ihrem Mut gegen die Entwürdigungen der Diktaturen und ihre Bereitschaft zur gesellschaftlichen Veränderung sprechen, merke ich, wie ich mich am liebsten demütig vor ihrer Lebensleistung verneigen möchte. Nein, ich erlebte bisher kein Land der Egoisten.

Doch beobachte ich manchmal Einstellungen, die sich zunehmend Bahnen brechen und unsere Gesellschaft subtil auseinandertreiben. Ist die Ursache eine Resignation gegenüber der gesellschaftlichen und politischen Realität? Verängstigen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Oder entsteht eine neue Sehnsucht nach Halt inmitten aller Veränderungen?

Natürlich weiß ich, dass Weihnachten auf diese Fragen keine einfache Bedienungsanleitung bietet. Aber Weihnachten macht Mut. Gott hat keine Angst, das Radikale und Revolutionäre zu wagen, weil er in Jesus zum Menschen wird. Die Freude und Not des Menschseins nimmt er auf sich, von der Geburt bis zum Tod. Ich bin davon überzeugt, dass ihm dadurch nichts Menschliches fremd ist und er deshalb in allen Momenten des Lebens an unserer Seite bleibt.

Diese christliche Botschaft ist für mich unglaublich schön. Zugleich fordert sie den Perspektivwechsel. Mach’s wie Gott, werde Mensch – das wünsche ich als Christ und Bischof als Impuls aus Weihnachten, um den Mut weiterzugeben. Wenn tatsächlich Resignation, Angst und Sehnsucht nach Halt unser Land lähmen, dann braucht Sachsen gerade jetzt einen Ruck der freiheitsliebenden Mutmacher. Nicht nur ein Kabinettswechsel, sondern die Botschaft von Weihnachten kann für unser Miteinander zum entscheidenden Moment werden, kluges, gerechtes und maßvolles, aber auch barmherziges Handeln in den Mittelpunkt zu rücken. Diesen Blick wünsche ich ebenso den Familien und Politikern in unserem Land als auch den Verantwortlichen in Unternehmen wie Siemens, die über die Zukunft von Menschen entscheiden.

Unser Zusammenleben im Kleinen prägt das Miteinander im Großen. Und das sind zuerst die Familien. „Darf ich?“, „danke“ und „entschuldige“ müssen die entscheidenden drei Worte in Familien werden, forderte Papst Franziskus zu Recht. Weihnachten fordert aber auch dazu auf, den Wert der Familie in der Gesellschaft zu überdenken.

Immerhin war die Krippe nicht das Luxushotel der Antike, sondern letzter Zufluchtsort einer verzweifelten Familie, weil die Gesellschaft ihr keinen anderen Ort mehr bot. Wie kann es uns heute gelingen, jeden dabei zu unterstützen, als Familie zu leben? Natürlich gehört für mich die Beziehung zwischen Mann und Frau und die daraus entstehenden Kinder zum Nukleus gesellschaftlicher Zukunft. Es darf keine Floskel bleiben zu überlegen, wie man sie am besten fördert. Der derzeit politisch viel diskutierte Familiennachzug wird hierbei zu einem Prüfstein, der unseren verantwortlichen Blick für den Wert von funktionierenden Familien über den nationalen Tellerrand hinaus fordert.

Aber wir sind – auch als Kirchen – gefragt, wie wir Menschen in Patchwork-Familien, alleinerziehenden Haushalten und homosexuellen Verbindungen nicht in die Krippe abschieben, sondern eine Heimat bieten, die ihrer Würde als Menschen gerecht wird. Die Botschaft Gottes ist: Ich lasse keinen Menschen allein. Diese ganz einfache Botschaft kann man nicht oft genug wiederholen.

Sie gilt aber nicht nur für unser Land. Wen der Bettler vor dem Dresdner Rathaus ebenso kalt lässt wie beispielsweise der Terror in Pakistan oder der Hunger in Afrika, kann die Geschenke wieder zurückbringen, weil er den Sinn des Festes nicht verstanden hat. Weihnachten ist die Revolution der Liebe, die den Mut hat, vor keiner Not die Augen zu verschließen. Ich bin sicher: Wir können Weihnachten. Die Realitäten der Welt sind nicht unveränderlich. Leben wir die Freiheit, um eine heilsame Unruhe des Aufbruchs und des Miteinanders auszulösen, um die Resignation in Zuversicht zu verwandeln. Werden Sie zum Mutmacher! Ungerechtigkeit muss benannt werden, ohne Hass zu schüren. Debatten brauchen wir, ohne den anderen in seiner Würde zu verletzen. Angesichts dieser Herausforderung bin ich dankbar, dass die politische Bildung an Bedeutung gewinnt. Weihnachten motiviert uns Christen, hierfür unseren Beitrag anzubieten.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit der Botschaft von Weihnachten zuversichtlich in das neue Jahr gehen – in eine Welt, die auch 2018 nicht ohne Sorgen sein wird. Als Christ trägt mich dabei die Hoffnung, dass es lohnt, dem Leben zu trauen, weil Gott es mit uns lebt.

Schreiben Sie dem Bischof, was Sie hoffnungslos macht und was Sie sorgt (2018@bistum-dresden-meissen.de).

Eine lange Version der Weihnachtsbotschaft lesen Sie unter: www.bistum-dresden-meissen.de/mutmacher

