Sehr knapper Takt bei Bus und Bahn Die geänderten Fahrpläne im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberelbe sorgen für lange Gesichter bei den Kunden. Offenbar fehlt es an Pufferzeit, heißt es.

Ein Zug hält am Kamenzer Bahnhof. © René Plaul

Kamenz.Der Übergang vom Bus zur Bahn funktioniere nicht mehr. Das meinen Leser der Kamenzer SZ, die sich an die Redaktion wandten. Bereits mehrfach sei der Zug gerade in dem Moment abgefahren, als die Leute noch am Busbahnhof ausstiegen.

Gabriele Claus aus der Pressestelle des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO): „Die geänderten Fahrpläne der RB 34 – unter anderem mit einer zwei Minuten früheren Abfahrt ab Kamenz – haben ihre Ursache in längerfristigen Bauarbeiten in der Mittelhalle des Dresdner Hauptbahnhofes.“ Diese starteten im April und hätten zur Folge, dass vier von sieben Bahnsteigen gesperrt sind. „Die RB 34 muss während der Baumaßnahmen in der Südhalle – Bahnsteige 1 bis 3 – wenden.“

Die geänderten Fahrpläne seien dem Verkehrsunternehmen Regionalbus Oberlausitz (RBO) als Betreiber der Buslinien 21 und 22 bereits im Juli zur Verfügung gestellt worden. Die RBO habe daraufhin den Fahrplan der Kamenzer Stadtbus-Linie 21 an die um zwei Minuten frühere Abfahrt der Züge der RB 34 angepasst. Alle Fahrten der Linie 21 verkehrten zwischen Flugplatz und Bahnhof ebenfalls zwei Minuten früher. „Die Ankunft der Busse der Linie 21 am Bahnhof ist damit zur Minute 51 (bisher 53). An der Übergangszeit zum Zug von vier Minuten hat sich also nichts geändert.“ Die Busse fahren ab Bahnhof unverändert weiter zur Minute 53, damit der Anschluss von der RB 34 (Ankunft Minute 49) noch mitgenommen werden kann.



Die Buslinie 22 verkehre unverändert. Die planmäßige Ankunft der Busse aus Richtung Bernbruch am Bahnhof Kamenz sei weiterhin zur Minute 53. „Damit ist die für Kamenz definierte Mindestübergangszeit von zwei Minuten gerade noch eingehalten, wenn die Züge zur Minute 55 abfahren“, so die Pressesprecherin des Verkehrsverbundes. Es besteht aber leider keine Pufferzeit. Mit dieser Information gibt der VVO das Problem nun also an die Regionalbus Oberlausitz ab, also ihren beauftragten Dienstleister. Geht da etwa noch was? (SZ)

zur Startseite