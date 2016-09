Sehr gute Aronia-Ernte

Menge und Geschmack der Aronia-Beeren sollen dieses Jahr sehr gut sein. © dpa

In den deutschen Aronia-Hauptanbaugebieten in Sachsen und Brandenburg haben Obstbauern die beste Aronia-Ernte seit Jahren eingefahren. „Wir waren selbst überrascht, mit der Menge hatten wir nicht gerechnet“, sagte Jörg Holzmüller, Geschäftsführer von Aronia Original in Dresden. Auch die Qualität der dunklen Beeren in puncto Geschmack und Inhaltsstoffe sei sehr gut. Während im heißen und trockenen Sommer 2015 viele Beeren an den Sträuchern vertrockneten, hat der Mix aus Sonne und Regen in diesem Jahr den Früchten gutgetan.

Insgesamt wurden rund 600 Tonnen Aronia-Beeren bei den Anbaupartnern von Aronia-Original im Spreewald, in Coswig und Meißen sowie einer kleineren Anlage in Hessen geerntet. Im Vorjahr waren es 250 Tonnen. Nach gut drei Wochen ist die Aronia-Ernte jetzt abgeschlossen, alle Beeren sind verarbeitet. Die meisten wurden gepresst und zu Saft verarbeitet; ein Teil der Früchte wird auch getrocknet. Der erste Aronia-Saft aus diesem Jahr komme jetzt in den Handel, hieß es.

(dpa)

