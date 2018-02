Sehnsuchtsort Großenhain Zwischen Tahiti und Klondike taucht Großenhain im Dumont-Kalender auf. Wie ist denn das passiert?

Um 1938 zeichnete Kurt Eggert-Walda diese Karte vom Altkreis Großenhain. Er war kein klassischer Kartograph, sondern Spiele-Macher. Heute gilt er als früher Board-Gamel-Designer. © Dumont-Kalenderverlag

Großenhain. Kartographen sind ein eigenes Völkchen. Die brüten nicht nur über Messblättern und historischen Karten. Nein, einmal im Jahr treffen sie sich in Berlin und zeigen vor, was die Archive der Kartensammlungen der Staatsbibliothek Berlin und der Landesbibliothek Dresden an Schätzen hergeben, um den neuen Dumont-Kalender zu gestalten. Immer zu einem bestimmten Thema. 2018 steht ebenso schlicht wie weitgreifend unter dem Titel „Sehnsuchtsorte“.

Aber was ist ein Sehnsuchtsort? Die Experten haben eine breite Palette von Deutungen ausgewählt: eine Vogelperspektive von New York, die Lagunenstadt Venedig, eine opulente Karte vom Schlaraffenland, eine exotische aus dem Fernen Orient oder von den Goldminen im Klondike – allesamt Vorstellungen, die Kopfkino auslösen und die Fantasie von jeher beflügelten. Aber wie kommt eine Karte um 1938 vom Altkreis Großenhain in dieses illustre Spektrum?

Dr. Georg Zimmermann, Leiter der Kartensammlung in der sächsischen Landesbibliothek, hat die Karte ausgesucht und beschreibt seine Entscheidung so: Die Karte „Meine schöne Heimat der Kreis Groszenhain“ von Kurt Eggert-Walda zeigt auf eine besondere Art die Beziehung zwischen Mensch und Raum. Alle dargestellten Siedlungen werden auf ihre charakteristischen Bauwerke wie Schlösser, Kirchen, Windmühlen reduziert und mit wesentlichen Symbolen für einzelne Industriezweige wie Amboss, Tuch- und Papierrolle, Krananlage usw. versehen.

Auch geschichtliche Ereignisse, wie die Eröffnung der Leipzig-Dresdner Eisenbahn 1839, die Schlacht bei Mühlhausen 1547, das Zeithainer Lager 1730 und die Gründung der Burg Meißen 929, sind auf der Heimatkarte dargestellt. Der Begriff „Heimat“ steht hier in einer speziellen Beziehung zum Begriff „Siedlung“.

Gemeint ist hier ein dauerhaftes Niederlassen an einem Ort, in der der Mensch Verlässlichkeit erfahren kann. Vertrauen, Gemeinschaft, Raum und Tradition stehen im Mittelpunkt für die menschlichen Bedürfnisse nach Identität. Die Autoren versuchen, diesen Vierklang bildlich in der Karte umzusetzen. Die Darstellungen von Fischfang, Aussaat und Ernte symbolisieren den Alltag der Menschen. Mit Schafen, Ähren, Rüben und Weintrauben werden die Früchte ihrer Arbeit und ihre Verbreitung gekennzeichnet. Das umfassende Verkehrsnetz wird durch die ab 1721 entstandenen kursächsischen Postmeilensäulen ergänzt. Kurt Eggert-Walda hatte wohl nicht zufällig ein gutes Händchen für all die optischen Details.

Ein Altmeister der Brettspiele

Kurt Eggert-Walda ist sozusagen der Herbert Roth der Brettspielszene. Mit Würfelspielen, vornehmlich Reisespielen wie „Thüringer Land wie bist du schön“, aber auch „Ein Bummel durch die Welt“ oder „Kreuz und quer durchs Sachsenland“, betreibt der Altmeister der Würfelspiele Heimathunde auf seine liebevollste Weise. Dem DDR-Bürger ist sicher eines seiner erfolgreichsten Kreationen gut bekannt – das Hütchenspiel. Die niedlichen Figuren mit dem Hütchen werden hier zum symbolisierten Spielstein.

Nicht nur die Heimatkarten, auch Spiele sind zutiefst Zeitgeschichte. Stand den DDR-Bürgern die weite Welt bis Mitte/Ende der 1950er Jahre zumindest per Gesellschaftspiel noch uneingeschränkt offen, wurde selbst diese spielerische Reisefreiheit gegen Ende des Jahrzehnts eingegrenzt. Weltreisespiele verschwanden zusehends aus dem Spielwarenangebot, man blieb fortan ausschließlich im eigenen Land. Interessant ist auch, dass zunächst heimatkundlich gesamtdeutsch gespielt wurde.

Ein hübsches Beispiel ist ein DDR-Verkehrsspiel von 1953. „Gute Fahrt durch unser deutsches Vaterland“ heißt es, wobei Letzteres bei diesem Autospiel eben noch ein Gesamtdeutsches ist. Auf Sonderfeld 49 heißt es so zum Beispiel: „Hof. Hat zuviel Kulmbacher Bier getrunken und darf nicht weiterfahren (Alkoholverbot für Kraftfahrer).“ 54: „Dresden, berühmte Stadt an der Elbe (Zwinger). Nimmt einen Tag freiwillig am Wiederaufbau der Stadt teil. Zweimal aussetzten.“

Die Kartographen-Runde in Berlin ist dem Argument „Heimat“ als Sehnsuchtsort von Dr. Georg Zimmermann jedenfalls gefolgt – sie wählten diese historische Karte vom Altkreis Großenhain unter 30 anderen als Finalist unter den zwölf Monatsblättern aus. Großenhain ziert in diesem Jahr den August.

So kam unsere Heimat in den berühmten Dumont-Kalender, ein geografisch-kartographischer Kalender, der in dieser Form deutschlandweit einmalig ist, und im Handel seit 1965 jedes Jahr auf den Markt kommt. Das Jahr 2019 steht dann unter dem Motiv „Zwischen Himmel und Erde“. Ebenfalls ein Thema, das sicher manche überraschende Deutung zulässt.

