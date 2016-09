Sehenden Auges in die Krise Lehrer ärgern sich bei einer Debatte mit Parlamentariern über Sachsens Bildungspolitik.

Viele Lehrer aus Gröditz und Umgebung haben die Bildungspolitik der sächsischen Regierung gehörig satt. Das war der Eindruck, den sie im Gröditzer Dreiseithof machten. „Wir steuern auf eine Katastrophe zu“, so eine Lehrerin. „Viele Kollegen, gerade Ältere, kriechen auf dem Zahnfleisch“, so die Gröditzer Grundschulleiterin Gabriele Apitz über ihre Einrichtung. Das Gröditzer Bündnis für Demokratie und Zivilcourage hatte zur jährlichen Podiumsdebatte mit Landespolitikern eingeladen, erneut zum Thema Bildung – einem Klassiker der Landespolitik. Wenig erfreulich: Wäre kein Dutzend Lehrer gekommen, dann hätte eine Handvoll Stadträte allein mit vier Landtagsabgeordneten in der Dreiseithof-Scheune gesessen. Dabei waren unter den Diskutanten landespolitische Hochkaräter: Mit Rico Gebhardt (Linke) und Volkmar Zschocke (Bündnis 90/Die Grünen) saßen zwei Fraktionschefs aus dem Landtag im Dreiseithof.

Gebhardt war es auch, der der Debatte immer wieder Schärfe verlieh. Harsch kritisierte er die Bildungspolitik der CDU-geführten Landesregierung. In die jetzige Situation, in der pädagogisch unbeschlagene Quereinsteiger den Lehrermangel ausgleichen müssen, habe man sich „sehenden Auges“ begeben. CDU-Mann Sebastian Fischer sagte, auch er sehe den Seiteneinstieg kritisch. Das gesamte Bildungssystem „über Bord zu werfen“, wie es etwa die Linke vorschlage, lehne er aber ab. Bildung brauche Stetigkeit, so Fischer. Doch genau daran mangele es angesichts von Schulschließungen, hohem Stundenausfall und fehlendem Personal, hielt eine Oberschul-Lehrerin gegen. „Wie wollen Sie diese Probleme lösen?“, wollte sie wissen.

Darauf hatte AfD-Vertreter Spangenberg keine Antwort. Er betonte aber, dass es wichtig sei – und deshalb auch Bildung Bundesthema werden müsse. Grüne und Linke forderten dagegen, Lehrer besser zu bezahlen. Applaus aus dem Publikum.

Klar wurde in Gröditz einmal mehr: Die Vorstellungen, wie vor allem Schule ablaufen soll, gehen zwischen den Parteien stark auseinander. Längeres gemeinsames Lernen bei Linken, Grünen und der AfD. Exzellenz ermöglichen bei der CDU, wo man auch Lehrer-Quereinsteiger oder Kita-Hilfskräfte zumindest für denkbar hält. Während die Linke das für ein „Einfallstor“ hält, über das Standards sinken. Abgewanderte Lehramts-Absolventen mit Beamten-Bonus nach Sachsen zurückzulocken, wie die Grünen es sich vorstellen können, hielt eine Großenhainer Pädagogin für eine schlechte Idee: „Wie stellen Sie sich das vor? Das bedeutet Krieg im Lehrerzimmer.“

