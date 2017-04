Sehen so die Sieger aus? Für eine Radioaktion kamen Hunderte auf den Wilsdruffer Markt – einige sogar per Sonderbus.

Pünktlich zwölf Uhr winkten mehrere Hundert Wilsdruffer für das Beweisfoto. Aufgerufen hatte der Radiosender PSR. © Andreas Weihs

Eigentlich ist Wilsdruffs Marktplatz mitten in der Woche, 12 Uhr mittags, erfahrungsgemäß nicht sonderlich belebt. Das war an diesem 5. April ganz anders. Das Karree war voller Menschen. Es duftete nach Bratwürsten, Bier und Limonade wurden ausgeschenkt, die Kinder trugen stolz bunte Luftballons.

Wie viele Wilsdruffer einem Aufruf des Senders Radio PSR gefolgt waren und sich Punkt zwölf Uhr mitten in der Stadt getroffen hatten, ist noch ein Geheimnis, wenn auch ein entscheidendes. Denn Radio PSR sucht den Sachsenmeister und gewinnen kann nur die eine von fünf Städten, die es schafft, die meisten Einwohner auf die Beine zu bringen. Neben Wilsdruff hatten sich auch das vogtländische Adorf, Pulsnitz, Altenberg sowie Bad Düben beworben. Wilsdruff war in dieser Woche die dritte Etappe der Radiomacher. Als Preis winkt eine Radio-Werbekampagne für 10 000 Euro.

Und dafür hatten sich die Wilsdruffer wirklich alle Mühe gegeben. Einige Kindergartengruppen verlegten den Mittagsschlaf und kamen. Aus Mohorn und Oberhermsdorf wurden die Grundschüler per Sonderbusse nach Wilsdruff gefahren. Die Oberschüler hatten ebenfalls unterrichtsfrei bekommen, damit sie bei der Aktion mitmachen konnten. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr waren ebenso da, wie etliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Auch einige Stadträte hatten sich auf dem Marktplatz eingefunden und ganz viele Bürger. Manche hatten sich dafür extra freigenommen, andere die Mittagspause geopfert. Was kein Problem war, denn für Bratwürste und Getränke war gesorgt, auch dank eines Sponsorings der Stadtverwaltung. Und so herrschte Volksfeststimmung, als die Drohne zwölf Uhr aufstieg und ein Beweisfoto schoss.

Dieses wird nun ausgewertet. Noch sieht es gut aus für die Stadt an der Wilden Sau, wie ein Blick auf den Internetauftritt von Radio PSR zeigt. Dort sind bereits die Fotos von Adorf und Pulsnitz eingestellt und jeder, der in Wilsdruff dabei war, dürfte sich sicher sein, dass zumindest diese Konkurrenz abgehängt ist. Nun müssen Altenberg am Donnerstag und Bad Düben am Freitag nachlegen. Eines ist klar: Die Altenberger wollen den Sieg ebenfalls und haben auch Sonderbusse gechartert. Wer am Ende Sachsenmeister wird, will der Radiosender am Montag in seiner Morgensendung verkünden.

