Seguin ersetzt Hartmann Beim MSV Duisburg muss Dynamo-Trainer Neuhaus mehrere Ausfälle kompensieren. Auf der Rechtsverteidigerposition weiß der 58-Jährige zudem zu überraschen.

Paul Seguin steht in der Startelf. © Robert Michael

Duisburg. Beim letzten Spiel des Jahres ruhen die Hoffnungen der Dresdner Dynamos auch auf Philip Heise. Der Linksverteidiger hat bereits zwei Saisontore auf der Habenseite und in der vergangenen Trainingswoche bewiesen, dass er in Sachen Härte und Präzision über einen gewaltigen Schuss verfügt.

Da schaffe er 140 Stundenkilometer, sagt Trainer Uwe Neuhaus: „Und so einer landete bei ,Harti‘ auf dem Oberschenkel.“ Das Ergebnis: Muskelfaserriss. Deswegen fällt Marco Hartmann in Duisburg aus – und wird von Paul Seguin ersetzt, der zuletzt als Rechtsverteidiger überzeugte. Manuel Konrad, sonst Hartmanns erster Stellvertreter, fehlt wegen eines Infekts.

Doch anders als erwartet, rückt dafür nicht Niklas Kreuzer in die Startelf, sondern Fabian Müller. Kreuzer, der in den vergangenen drei Spielen verletzt pausieren musste, nimmt dagegen auf der Bank Platz.

Gelingt in Duisburg ein Dreier, ist es der vierte Sieg in Serie – besser war in der 2. Bundesliga noch kein Dynamo-Team. Damit das gelingt, sollte auch Heise seinen Hammerschuss aktivieren – und das MSV-Tor ins Visier nehmen.

So spielt Dynamo: Schwäbe – F. Müller, J. Müller, Ballas, Heise – Seguin – Berko, Lambertz, Hauptmann, Duljevic – Röser.

