Segelschule öffnet im Hafen Tauchritz Das Sailing Team HaWei Görlitz bietet ab 5. September Kurse am Berzdorfer See an. Es bietet auch einen besonderen Service an.

Gesegelt werden kann schon länger auf dem Berzdorfer See. © Rafael Sampedro

Mit den Segelkursen der neuen Segelschule Sailing Team HaWei Görlitz wächst ab 5. September das Wassersportangebot am Berzdorfer See. Das teilt die Stadt Görlitz mit, die das Vorhaben begleitet hat. Die Kurse sind besonders für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren angelegt und werden mit Gründer Dennis Weichert von einem erfahrenen Segelprofi geleitet. Zur Auswahl stehen zunächst das Nachmittagssegeln mit wöchentlich zwei Segelstunden und in den Ferien das Ganztagssegeln.

Weichert organisiert auch einen Hol- und Bringservice zwischen Schule oder Hort und See. Je nach Wetterlage wird es ab Ende September/Anfang Oktober mit dem Winterprogramm weitergehen. „Bei den Kursen werden die Kinder gleichzeitig jeweils mit einem eigenen Boot der Optimisten-Klasse, das sich durch eine stabile Wasserlage auszeichnet, segeln. Ich werde mit einem Rettungsboot immer in Reichweite sein“, erklärt Weichert den Ablauf. Aus Sicherheitsgründen werden die Kurse nur in kleinen Gruppen stattfinden, die Schwimmfähigkeit der Kinder wird vorausgesetzt. Weichert ist ein erfahrener Segler, der an deutschen Meisterschaften und Ausscheidungsrennen für Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen hat. (SZ)

zur Startseite