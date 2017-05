Segelsaison am See startet Sonnabend An der Blauen Lagune werden über 30 Jollen und Katamarane erwartet – Auftakt eines Projekts.

Am Sonnabend erfolgt der Auftakt des deutsch-tschechischen Projektes „Segelstützpunkt Euroregion Neiße am Berzdorfer See“. Das teilt Matthias Fiebig vom SV Schönau Berzdorf mit. Am Segelstützpunkt an der Blauen Lagune treffen sich die deutschen Segler mit denen vom TJ Delfin Jablonec zum Ansegeln zu Saisonbeginn. Erwartet werden mehr als 30 Jollen und Katamarane mit über 50 aktiven Sportlern. Für die nächsten Wochen sind dann mehrere gemeinsame Trainingstage geplant, sowie Segelschulungen für Kinder und Jugendliche beider Länder einschließlich eines Ferienlagers. Zudem sind zwei große internationale Segelregatten für Juli und September auf dem Berzdorfer See terminiert.

Durch das über die Euroregion Neiße geförderte Projekt konnten Regattabojen, Rettungswesten und Signalflaggen beschafft werden. Zudem betonen Flyer, Plakate sowie einheitliche T-Shirts die internationale Segelgruppe – samt Logo. „Unser Segelstützpunkt kann sich damit langfristig zum zentralen Anlaufpunkt für die Euroregion Neiße entwickeln.“, so Fiebig. (SZ)

