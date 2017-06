Segeln, kicken oder forschen Ferienzeit ist Abenteuerzeit. Zwischen Niesky und Weißwasser gibt es für junge Leute viele Angebote.

Wo auch immer Eule Hedwig, das Maskottchen des Tierparkes Weißwasser, sowie ihre „Kollegen“ aus Weißwasser und Umgebung auftauchen, werden sie von den Kindern ganz schnell in Beschlag genommen. Die Station Junger Naturforscher und Techniker bietet in den Sommerferien im Tierpark eine Lernwerkstatt an. © SZ-Archiv / Ullmann

Nach der Zeugnisübergabe am Freitag beginnen für die Oberlausitzer Schüler die Ferien. Langeweile muss rings um Weißwasser und Niesky niemand fürchten. Denn viele Vereine locken mit spannenden Freizeitangeboten. Die Jungen und Mädchen können sich als Indianer, Seefahrer oder Naturforscher ausprobieren.

Mädchencamp in Niesky

Der Jugendring „Oberlausitz“ bietet vom 18. bis 20. Juli das Camp „Typisch Mädchen“ für Mädchen von elf bis 14 Jahren an. Bei zwei Übernachtungen in Zelten mit Vollverpflegung im Familienzentrum Niesky ist Spaß garantiert. Geplant sind ein Besuch im Waldbad und auf dem Reiterhof. Die Teilnehmerinnen können sich aber auch von einem Hairstylisten neue Frisuren kreieren lassen. Auch eine Selbstverteidigung für Kids mit der Bundespolizei steht auf dem Programm.

Anmeldeschluss: 28. Juni; Infos/Anmeldungen: Jugendring Oberlausitz, Gritt Hubatsch/Siegrid Vogt, Muskauer Straße 21 in Niesky, 03588 20170, 03588 2599962, E-Mail: pjany(at)jugendring-oberlausitz.de

Kinderactiontage in Weißwasser

„Einfach mal Indianer sein!“ heißt es vom 28. bis 30. Juni für Kinder von acht bis elf. Im Zelt schlafen, am Lagerfeuer kochen und mit Pferden die „Prärie“ erkunden, stehen u. a. auf dem Programm. Am 4., 5. und 6. Juli bietet das Begegnungszentrum Together im Korczak-Haus in Weißwasser eine bunte Ferienmischung aus Kanufahren, Badespaß im Tropical Island und sportliche Aktionen für Kinder ab zwölf Jahren an.

Impuls e. V., Begegnungszentrum Together, Straße der Jugend 35, 02943 Weißwasser, 03576 404147, pbt(at)impulswsw-gr.de

Wassersportschule in Kollm

Für die Schulferien bietet die Wassersportschule Oberlausitz in Zittau, Neustadt 5/7, mehrere interessante Jugendveranstaltungen an, vom Ferien-Segelcamp, über den Einsteigerkurs „Segeln“ bis hin zum Jugend-Regattacamp für Fortgeschrittene. Die mehrtägigen Jugendveranstaltungen finden im Segelzentrum Kollm am Stausee Quitzdorf statt.

Kontakt: 03583 57540 bzw. 0175 5007670

Fußballferien in Trebendorf

Der SV Fortuna Trebendorf und die Fußballschule TeaM-Soccer wollen den Kickernachwuchs in Technik und Taktik voranbringen. Vom 24. bis 28. Juli wird das runde Leder täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr gejagt. Mitmachen können alle ab vier Jahren. „Fußball, Fun und Unterhaltung pur“ versprechen die Organisatoren rund um Thomas Metzner.

Im Preis inbegriffen ist eine Komplettbetreuung von 9 bis 16 Uhr, die komplette Ausrüstung, wenn gewollt, mit Trikot, Hose und Stutzen und beim Torwart noch mit Handschuhen. Des Weiteren wird der Technik-Champion gesucht in einem Technikparcours, der zum Animationsprogramm gehört.

Infos/Anmeldungen: Verein SV Fortuna Trebendorf, Sportplatzstraße 1 in Trebendorf, 035773 910020 oder Thomas Metzner, 0174 4294010

Junge Naturforscher sind gefragt

Die Station Junger Naturforscher und Techniker haben für die Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm geplant. Für alle Angebote müssen die Kinder vorher angemeldet sein. So u.a. in der zweiten Ferienwoche: T-Shirts gestalten (Montag), lustige Holzknubbel (Dienstag), kleine Zollfahnder in Aktion (Mittwoch), Wasserstaffelspiele (Donnerstag), Indianerfest (Freitag). In der dritten Woche geht es in die Lernwerkstatt Natur im Tierpark Weißwasser. Basteln und die Minions stehen in der fünften Woche auf dem Plan.

03576 290390, info(at)station-weisswasser.de

Handwerk und Natur in Rietschen

Der Erlichthof-Ferienkalender ist auch in diesem Jahr wieder mit interessanten Angeboten gefüllt. An jedem Wochentag kann man aus einem anderen kreativen Vorschlag wählen. Gleich am Montag wird gemeinsam im Scheunencafe gekocht, am Dienstag steht Yoga für Kids auf dem Programm, der Mittwoch steht unter dem kreativen Motto „Alles wild“ (28. Juni, 13. Juli, 26. Juli) oder „Wölfe, Fischotter & Co“ (12. Juli, 2. August). Donnerstags (6. und 27. Juli) wird der Backofen in der Bäckerei angeheizt und freitags werden Körbe geflochten oder es wird gebuttert.

Anmeldung: 035772 40235

Zirkuscamp am Braunsteich

Hier machen Kinder ab sechs Jahre sinnliche Erfahrungen und nebenher werden das Gleichgewicht, die Körperwahrnehmung und das Denkvermögen gefördert. Im Ferienlager im Kindererholungszentrum „Am Braunsteich“ in Weißwasser warten aber noch weitere Freizeitaktivitäten auf die Kinder, die wir schon für die Kinderreisen Zirkus vorbereitet haben. Termine liegen zwischen dem 25. Juni und dem 2. September.

030 29669907 Veranstalter: Reisemeise, E-Mail: info(at)reisemeise.de

