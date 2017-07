Segelflugzeug muss notlanden Der 51-jährige Pilot ist in Schwarzheide gestartet. Über dem Zittauer Gebirge riss die Thermik ab.

In Förstgen hat voriges Jahr im Juli ein Segelflugzeug notlanden müssen. © André Schulze

Ein Segelflugzeug hat am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, auf einem Feld an der Eierbergstraße (S139) in Mittelherwigsdorf notlanden müssen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Der 51-jährige Pilot war am Nachmittag in Schwarzheide (Brandenburg) gestartet, als ihm über dem Zittauer Gebirge die Thermik abriss. „Es gab keine warme Luft mehr“, erklärt der Polizeisprecher.

Fehlt plötzlich der Aufwind, müssen Piloten ein geeignetes Feld finden, das mindestens 300 Meter lang und hindernisfrei, um gegen den Wind zu landen – in Fachkreisen Sicherheitslandung genannt. In dem Fall bot sich das an der Eierbergstraße an. „Weder dem Piloten noch dem Flugzeug ist etwas passiert“, berichtet Thomas Knaup. Auch der Bauer stellte keine Ansprüche für eventuelle Schäden. Segelflugfreunde des 51-Jährigen kamen schließlich vor Ort, haben die Maschine aufgeladen und mitgenommen.

Vor einem Jahr hat ein Segelflugzeug in Förstgen bei Mücka auf einem Getreidefeld notlanden müssen. Weil in dem Fall der Pilot zunächst nicht erreichbar gewesen ist, rückten auch Rettungskräfte aus. Sie brachten ihn mit leichten Verletzungen in das Nieskyer Krankenhaus. Der Flieger, der vom Flughafen Klix bei Bautzen startete, verzeichnete nach der Landung auch nur wenig Schäden. (szo/tc)

