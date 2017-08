Segelflieger landet im Maisfeld Rettungskräfte wurden am Sonntag nach Klix gerufen. Hier war einem Segelflieger offenbar mangelnder Auftrieb zum Verhängnis geworden.

Rettungseinsatz in Klix. Ein Segelflieger ist hier in einem Maisfeld gelandet. © Toni Lehder

Eine Bruchlandung legte ein Segelflieger am Sonntagmittag am Flugplatz Klix hin. Weil der Auftrieb offensichtlich nicht mehr reichte, schaffte er es nicht bis auf den Platz, sondern landete in einem benachbarten Maisfeld. Ein Notarzt und ein Rettungswagen eilten zur Unfallstelle. Da der Segelpilot über leichte Rückenschmerzen klagte, wurde er laut Polizei ins Krankenhaus gebracht, das er aber kurze Zeit später wieder verließ. Sein Fluggerät wurde geborgen. Es überstand die Notlandung ohne großen Schaden. (SZ)

