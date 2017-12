Seerosen behindern Teichsanierung Eigentlich muss der Teich in Rathmannsdorf entschlammt werden. Doch die Pflanzen verhindern das.

Rathmannsdorf. Der Dorfteich in Rathmannsdorf-Höhe müsste mal wieder entschlammt und die Fontäne repariert werden. Der Teich ist Löschwasserreservoir, deshalb müsste aus Sicht der Feuerwehr auch der Bewuchs mit Seerosen reduziert werden. Doch das birgt ungeahnte Risiken, erklärt Bürgermeister Uwe Thiele (CDU). Für eine komplette Sanierung fehle das Geld, und die Feuerwehr schaffe es mit ihrer Technik nicht, den Teich zu entschlammen.

Zudem könnte es fatale Folgen haben, würden Seerosen aus dem Teich gerissen oder abgeschnitten. „Das geht nicht ohne gleichzeitige Sanierung, weil der Teich sonst undicht wird“, erklärt Thiele. Denn die vitalen Wurzeln drücken sich am Teichboden in Ritzen und Risse. Faulten die Wurzeln oder würden rausgerissen, wären Bauarbeiten nötig, um den Teichgrund wieder abzudichten. Dafür sei derzeit aber kein Geld im Haushalt vorgesehen. Noch sei das Teichproblem nicht akut.

Was die Gemeinde aber erledigen lassen will, ist die Reparatur der Fontäne. Im Winter wäre sie zwar sowieso abgeschaltet gewesen. Doch in der nächsten Urlaubssaison solle wie wieder Wasser speien. (SZ/gk)

zur Startseite