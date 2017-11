Seepferdchen wetteifern um die Plätze Dieses Mal treten nur Kinder des gastgebenden Vereins an. Dafür aber in mehreren Disziplinen.

Bruno Banowski, Virginia Staer, Maja Müller, Chiara Hendrick und Jenny Gottwald gehören zu den jüngsten Startern. © Dietmar Thomas

Schreien und Lachen tönen durch die Schwimmhalle des Roßweiner Stadtbades. In der Luft liegt der Geruch von Chlor. Im Becken schwimmen Kinder in drei Bahnen. Die Abteilung Schwimmen des Roßweiner Sportvereins hat zum Seepferdchenrennen eingeladen.

Mit dabei ist die siebenjährige Chiara Handrick aus Edendorf bei Chemnitz. Sie schwimmt, seit sie in die Schule geht. Rückenschwimmen ist ihre Lieblingsdisziplin. Ihre Eltern und die große Schwester finden ihren Sport gut. Maya Müller aus Choren ist sechs Jahre alt. Auch sie schwimmt seit der ersten Klasse, am liebsten Brustschwimmen.

Tobias Wachs begleitet seine neunjährige Tochter Alexandra. „Sie schwimmt, seit sie fünf ist“, sagt Wachs. „Ich finde es schön, dass sie sich mit anderen Kindern messen kann, was heute oft nicht gelingt.“ Er hofft, dass Alexandra durchhält und weiterhin Spaß am Schwimmen hat. „Ihre große Schwester hat das nicht geschafft“, sagt er. Mirko und Kathleen Petzold aus Roßwein waren schon mehrfach bei Wettbewerben des Roßweiner Schwimmvereins, um ihren Kindern zuzuschauen. „Es ist ein schöner Sport. Die Verletzungsgefahr ist gering und die Muskulatur wird gestärkt. Außerdem ist das Schwimmbad vor Ort“, so die Eltern.

Beim Seepferdchenwettbewerb sind in diesem Jahr nur Kinder des Roßweiner Vereins dabei. „Wir haben diesmal nur eine Mannschaft“, sagt Sven Nestler. Er ist der Abteilungsleiter Schwimmen beim RSV. „Geschwommen werden Delfin, Rücken und Brustschwimmen und Kraulen. Während beim Delfin nur eine Strecke von 25 Metern zurückgelegt werden muss, sind es bei den anderen Schwimmarten jeweils 50 oder 100 Meter. „Die Kleinen schwimmen nur 50 Meter, 100 die Großen“, so Nestler.

Mit dem Seepferdchenschwimmen baut der RSV eine Brücke zwischen dem Kükenschwimmen und dem Schwimmfest. „Wir hatten im November immer einen Wettkampf“, sagt Sven Nestler. „Als dieser wegfiel, wollten wir den Kindern eine Möglichkeit geben, sich in einem Wettkampf zu beweisen und sich mit anderen zumessen. Das soll sie anspornen.“

Teilnehmer des Seepferdchenwettbewerbs sind die älteren Kinder von der Gruppe der Jüngsten und die jüngsten Kinder aus der Gruppe der älteren Schwimmer.

