Seenotretter als Geburtshelfer Die Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline rettet auch am Donnerstag vor der libyschen Küste weiter Menschen aus Seenot und half im Schlauchboot sogar einem kleinen Erdenbürger auf die Welt.

Ein Holzkahn randvoll mit Flüchtlingen kurz vor der Bergung durch die „Lifeline“ © BBC

Babygebrüll begrüßte am Mittwoch die Helfer auf dem Schlauchboot der Lifeline. Eine hochschwangere Frau brachte mitten in der Rettungsaktion einen kleinen Jungen zur Welt. Zuvor hatten die Seenotretter das marode Boot der Schiffbrüchigen evakuiert und wollten es der jungen Mutter auf der „Lifeline“ noch möglichst bequem machen, doch die Wellen provozierten die Wehen.

Die Mutter sei unmittelbar nach der Geburt in einem kritischen Zustand gewesen, meldete „Lifeline“-Manager Axel Steier, doch ein Arzt und eine Hebamme an Bord des Rettungsschiffes stabilisierten die Frau für den weiteren Transport.

Insgesamt barg das internationale Team an zwei Tagen 262 Menschen in vier Rettungsaktionen. Tag und Nacht erhielt die Crew von der Seenotleitstelle (MRCC) aus Rom neue Suchaufträge und löste die Aufgaben souverän. Für jeden Suchauftrag vergibt die MRCC eine Nummer und funkt alle Schiffe an, die sich in der Nähe der empfangenen Position befinden.

Die Suche übernehmen dann primär die Schiffe der privaten Hilfsorganisationen oder Marine-Einheiten aus dem Frontex-Kontingent. Praktisch besteht aber für jeden Kapitän die Pflicht, sich um den Notruf zu kümmern. Die Kapitäne koordinieren untereinander die Suche und melden das Ergebnis nach Rom.





Die Übergabe der Geretteten auf die "Sea-Watch 3". Foto: Sea-Watch



So bat der englische „Lifeline“-Kapitän Paul Chamberlain darum, die geretteten Passagiere für den Transfer auf ein größeres Schiff zu bringen. Die Leitstelle gab grünes Licht für die Operation: Am Mittwoch übergab die „Lifeline“ die Schiffbrüchigen an die „Sea-Watch 3“, die den Geretteten mehr Platz bietet.



Die Entscheidung war auch dringend nötig, denn am Donnerstagmorgen ereilte die „Lifeline“ gleich der nächste Rettungs-Auftrag aus Rom: Diesmal sollte die Crew erneut nach einem Holzboot suchen und fand es auch ziemlich schnell in der ruhigen See. Die „Lifeline“ nahm die 42 Menschen aus der Nussschale an Bord.



+++ SOEBEN GERETTET! +++

Die LIFELINE hat soeben weitere 42 Menschen gerettet: 2 unbegleitete Minderjährige, 8 Frauen und 32 Männer! Das Boot hatte Zuwara zwischen 22 und 23 Uhr verlassen. Allen geht es den Umständen entsprechend gut! pic.twitter.com/y3sfE2bLNW — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 23. November 2017

Während die Seenotretter vor der libyschen Küste nach Schiffbrüchigen suchen, wehren sie sich in Dresden juristisch gegen erneute Diffamierungen aus der rechten Szene: Abmahnungen vom Anwalt erhalten wiederholt Siegfried Däbritz sowie dessen Verein Pegida. Bereits im Januar hatte es einen Vergleich gegeben zwischen Lutz Bachmann und den Seenotrettern.



Der Pegida-Mitgründer fehlt diesmal bei den Adressaten, dafür sind zwei Akteure der sogenannten „Identitären Bewegung“ dabei. Ursache für die Unterlassungs-Erklärungen besteht in einem Pamphlet, das die „Identitären“ im November auf ihren Facebook-Seiten posteten und das immer noch dort steht. Darin kriminalisieren sie die Seenotretter wie gewohnt als Schlepper.





Die Position der "Lifeline" vor der libyschen Küste. Foto: Screenshot SZ



Das Rettungsschiff der Dresdner Organisation befindet sich seit September auf dem Mittelmeer im Einsatz und wird seinen fünften Einsatz am 30. November beenden. Der Verein finanziert sich aus Spenden und die kommen demnächst vielleicht auch aus England: Ein kleines Team der BBC begleitet die Crew (stb/szo)

