Seenland-Magazin kommt im Januar Die Broschüre erscheint ab der nächsten Ausgabe Anfang kommenden Jahres in einem neuen Layout. Es wird erstmals für zwei Jahre herausgegeben.

Fahrradfahrer am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees. Im kommenden Jahr soll es ein Urlaubsmagazin für das Lausitzer Seenland geben. © André Schulze

Das offizielle Urlaubsmagazin des Lausitzer Seenlands erscheint ab der nächsten Ausgabe in einem neuen Gewand. Das teilte der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit. Sowohl textlich, bildlich als auch im Design soll diese Broschüre einen modernen, frischen, aufgelockerten Magazincharakter tragen. Das neue Heft wird im Januar 2018 erscheinen – für zwei Jahre in einer Auflage von insgesamt 150 000 Stück. Zusätzlich werden erstmalig insgesamt 20 000 Exemplare inklusive Gastgeberverzeichnis produziert.

„Mit dem Seenland-Magazin möchten wir unseren Gästen das Thema Urlaub im Lausitzer Seenland emotionaler, anregender und informativer präsentieren. Ein frisches Layout, gute Geschichten und persönliche Empfehlungen sollen inspirieren und das Magazin damit zu einem wertvollen Ratgeber für die Reiseplanung machen“, so Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. In den Rubriken Landschaft im Wandel, Radfahren, Urlaub am Wasser, Aktiv, Kultur und Genießen werden Informationen, Tipps und touristische Angebote präsentiert. Die Themen werden mit Geschichten eingeführt, die auf der Regionswebsite mit Fotos und Videos weitererzählt werden.

Das Magazin wird auf der Regionswebsite zum Herunterladen und zum Bestellen angeboten. Es liegt außerdem in den regionalen Touristinformationen, bei den touristischen Anbietern und verschiedenen Einrichtungen im ganzen Seenland sowie bei über 50 Informationsstellen in der gesamten Lausitz aus. (aw)

www.lausitzerseenland.de

