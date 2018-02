Seenland-Klinikum investiert vier Millionen Euro

Dieses Bild zeigt einen C-Bogen der Firma Siemens Healthcare im Einsatz in der urologischen Klinik des Prosper-Hospitals in Recklinghausen. Ein solches bewegliches Röntgengerät – von welchem Hersteller auch immer – will sich das Seenland-Klinikum Hoyerswerda in diesem Jahr anschaffen. Foto: Siemens Healthcare © Siemens AG

Bei einem C-Bogen handelt es sich um ein bewegliches Röntgengerät, das wie ein Halbkreis aussieht. Daher auch der Name. „Man kann es über den OP-Tisch schwenken“, erklärt Jörg Scharfenberg, der Geschäftsführer des Lausitzer Seenland-Klinikums in Hoyerswerda. So ein C-Bogen steht auf der Liste der Investitionen des Krankenhauses für das laufende Jahr 2018.

Insgesamt sollen rund vier Millionen Euro investiert werden, etwas mehr als im vorigen Jahr, in dem der für den Klinikbetrieb verantwortliche Sana-Konzern rund 3,4 Millionen Euro ausgab. Zwar hält die Stadt Hoyerswerda noch immer 51 Prozent der Geschäftsanteile an der Lausitzer Seenland-Klinikum GmbH. Doch bei chronisch klammen Kassen und mangelnden Spezialkenntnissen zum Management eines Krankenhauses hätte sie wohl dem permanenten Modernisierungsdruck, der dem normalen Verschleiß wie dem technischen Fortschritt geschuldet ist, ebenso wenig entgegenzusetzen wie dem rauer werdenden Wind auf dem Krankenhausmarkt. Daher sind Gewinne ebenso die Angelegenheit von Sana wie Investitionen.

Maßnahmen für Datensicherheit

Knapp die Hälfte der erwähnten vier Millionen Euro wird nach Angaben von Jörg Scharfenberg in neue Medizintechnik gesteckt. Angeschafft werden neben dem erwähnten C-Bogen Sonografie- und Narkosegeräte, OP-Tische oder Apparaturen zum Patientenmonitoring, also zur Überwachung des Gesundheitszustandes. Die anderen knapp zwei Millionen Euro fließen in Baumaßnahmen, deren wichtigste wohl die neue Palliativabteilung ist, in der sterbenskranke Menschen betreut werden.

Rund 1,3 Millionen Euro werden dafür bis zum Ende dieses Jahres in den letzten bisher noch unsanierten Teil des Krankenhauses gesteckt, der zuletzt der Pulmologie diente. Nachdem im August des vergangenen Jahres das Fördergeld des Landes Sachsen eingetroffen war, beginnen nun die Ausschreibungen zur Suche nach Baufirmen. Jörg Scharfenberg freut sich darauf, dass die seit 2014 eher provisorisch, aber in jedem Falle beengt untergebrachten sechs Palliativbetten bald umziehen können. Die Station soll dem sensiblen Umgang mit todgeweihten Menschen entsprechend eher Hotel- als Krankenhauscharakter haben. „Sie bekommt zum Beispiel helle, warme Farben und eine wohnliche Atmosphäre“, kündigt Scharfenberg an. Weitere Investitionsmittel werden dieses Jahr für Brandschutzmaßnahmen sowie für IT-Sicherheit ausgegeben. Neue Hard- und Software soll es entsprechend dem Sana-Sicherheitskonzept bösen Buben noch schwerer machen, sensible Daten zu stehlen oder gar lebenswichtige EDV-Systeme zu manipulieren. Zugleich laufen die Planungen für weitere Modernisierungen nach 2018. So beschäftigt sich der Krankenhausgeschäftsführer mit der Einrichtung eines sogenannten Hybrid-OP mit ausgeklügelten bildgebenden Diagnosegeräten, die Eingriffe mit kleinstmöglichen Wunden quasi zum Standard machen. Die Bilder, die Jörg Scharfenberg zur Planung auf seinem Schreibtisch hat, erinnern eher ans Raumschiff Discovery aus der Star-Trek-Reihe als an ein Krankenhaus.

