Seelsorger mit Feuerwehrhelm Manche Einsätze sind für Feuerwehrmänner schwer zu verkraften – jetzt gibt es Hilfe.

Karsten Saack, Vorsitzender Landesfeuerwehrverband © Lutz Weidler

Schwere Verkehrsunfälle sind immer schlimm. Vor allem wenn Kinder beteiligt sind. Auch ein Suizid auf den Gleisen setzt den Kameraden extrem zu. „Wir hatten auch schon den Fall, dass ein Wehrleiter bei einem Unfall verunglückt ist und seine Kameraden als Erstes vor Ort waren“, erinnert sich Karsten Saack. Die psychische Belastung sei für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zum Teil enorm, so der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes. Manche Kameraden leiden unter Depressionen oder Schuldgefühlen, sie haben Erinnerungslücken oder bekommen die Bilder vom Einsatz nicht mehr aus dem Kopf – für diese Fälle wurde jetzt das Einsatz-Nachsorge-Team ins Leben gerufen.

Ziel ist es, dass auch kleine Ortsfeuerwehren nach extremen Einsätzen eine psycho-soziale Betreuung erhalten. „Es geht um unsere Feuerwehrleute, die wir nach schweren psychischen Einsätzen unterstützen wollen. Wenn sie es selbst wollen“, erklärt Karsten Saack. Das Angebot beruht auf Freiwilligkeit. Besteht der Bedarf, kann das bei der Leitstelle in Dresden gemeldet werden. Die schickt dann je nach Situation sofort oder am nächsten Tag das Nachsorge-Team raus. „Zur Not werden sie auch nachts rausgeklingelt“, sagt Karsten Saack.

Das Team besteht dabei in der Regel aus einem ausgebildeten Psychologen, der oft selbst Feuerwehrmann ist, und einem der Feuerwehrmänner und -frauen, die sich in den vergangenen Monaten an der Landesfeuerwehrschule Nardt für solche Einsätze haben weiterbilden lassen. Die 25 Ehrenamtlichen kommen aus dem Landkreis Meißen und aus ganz Sachsen, sind mindestens 30 Jahre alt und haben zuvor mindestens die Ausbildung zum Gruppenführer abgeschlossen.

„Im Vorfeld haben wir dafür eine richtige Ausschreibung übers Internet und unsere Zeitung gemacht. Das war ein Novum“, sagt der 51-Jährige – der vom Ergebnis regelrecht überrascht war. Im positiven Sinn. Denn letztlich trudelten mehr als 40 Bewerbungen für das Team auf seinem Schreibtisch ein. Das ist vor allem deshalb verwunderlich, weil der Verband schon 2006 einen Anlauf für die Gründung eines Einsatz-Nachsorge-Teams genommen hatte. Bereits damals hatte der Verband erkannt, dass es hier eine Lücke gibt. Doch es meldeten sich nicht genügend Freiwillige. „Bei uns ist eben alles ehrenamtlich“, versucht Karsten Saack zu erklären, warum es – außer bei der Dresdner Berufsfeuerwehr – in Sachsen noch kein solches Angebot gibt. Nur in Ausnahmefällen seien bisher in einigen Landkreisen eine Notfallseelsorge oder ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz gekommen. Dabei sei diese Form der Seelsorge wichtig, damit die Kameraden nach extremen Einsätzen überhaupt weitermachen können.

Im Februar sollen deshalb bereits weitere Feuerwehrleute für das neue Team ausgebildet werden, um die zeitintensive Aufgabe auf noch mehr Schultern verteilen zu können. Denn das soll nicht nur sachsenweit und quasi rund um die Uhr einsatzbereit sein. „Ich persönlich denke, mit einem Einsatz ist es meist auch nicht getan“, sagt Karsten Saack aus eigener Erfahrung. Denn er leitet nicht nur den Landesverband mit Sitz im Glaubitzer Technologiezentrum, sondern ist selbst schon seit 30 Jahren Feuerwehrmann und aktuell Leiter der Stadtfeuerwehr Oschatz.

Offiziell ging das neue Einsatz-Nachsorge-Team am 1. Januar an den Start – wurde bislang allerdings noch nicht angefordert.

