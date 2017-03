Seeligstädter an der Spitze Ilko Keßler ist neuer Chef der Region Ost des Automobilclubs Europa. Davon soll auch das Schiebocker Land profitieren.

Der ostdeutsche Regionalverband des ACE hat 170 000 Mitglieder. © ACE

Ilko Keßler aus Seeligstadt ist neuer Vorsitzender der Regionalgruppe Ost im Automobilclub Europa (ACE). Auf einer Mitgliederversammlung in Magdeburg wurde der 45-Jährige von Vertretern aller 50 Kreisverbände einstimmig gewählt. Die Region Ost im ACE umfasst alle fünf neuen Bundesländer und Berlin. Insgesamt hat der Klub im Osten Deutschlands nach Keßlers Angaben 170 000 Mitglieder. Rund 200 sind es in Bischofswerda.

Der Automobilclub Europa versteht sich nicht ausschließlich als Lobby für die Autofahrer. Er plädiert für mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, wobei Kinder und Jugendliche ein Schwerpunkt sind. Außerdem liegt der Fokus des Verbandes auf einem attraktiven, bürgerfreundlichen Öffentlichen Personennahverkehr.

In der Region Bischofswerda war der ACE in der Vergangenheit wiederholt aktiv. In Seeligstadt überprüfte ein Experte des Verbandes auf Keßlers Initiative vor Jahren die Sicherheit an einer stark frequentierten Schulbushaltestelle – mit verheerendem Ergebnis. Auch diese Aktion trug bei, dass in dem Großharthauer Ortsteil in Verbindung mit der Sanierung der Hauptstraße im vergangenen Jahr ein Buswendeplatz gebaut werden konnte, wo Schüler jetzt gefahrlos ein-, aus- und umsteigen können. 2016 engagierte sich der ACE in Bischofswerda Süd für die Schulwegsicherheit. „Solche Aktionen werden wir im Kreis Bautzen fortsetzen“, kündigte Ilko Keßler an. Der ACE unterstütze auch Bemühungen, das Dresdner S-Bahn-Netz bis nach Bischofswerda zu verlängern. (SZ/ir)

