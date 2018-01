Seelenstreichler vom Polarkreis Seelenmassagen gibt es bei Angela Gloger, seit 2000 in Reichenbach für Tourismus und Kultur zuständig. Sie lädt am heutigen Dienstag zu einem besonderen Konzert ins Via-Regia-Haus ein. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie auch im SZ-Veranstaltungskalender.

Das Via-Regia-Haus in Reichenbach © Pawel Sosnowski

Hallo Frau Gloger, was treibt denn einen singenden Schweden wie Stefan Johansson in Ihr Via-Regia-Haus?

Wir kennen den sympathischen Musiker, der einige Jahre in Deutschland zu Hause war, von früheren Konzerten im Schloss Krobnitz. Zurzeit tourt er mit seinem neuen Album durch Deutschland und wir haben ihn diesmal nach Reichenbach ins Via-Regia-Haus eingeladen. Inzwischen lebt Stefan mit seiner Familie im schwedischen Blasmark, das liegt am 65. Breitengrad knapp unter dem nördlichen Polarkreis, was auch erklärt, dass er Konzert und Album „65 ° Nord“ nennt.

Warum sollte kein Lausitzer das Konzert verpassen?

Unsere Besucher können sich auf einen ganz persönlichen Konzertabend mit dem skandinavischen Künstler freuen. Die intensive Musik von Stefan Johansson wirkt nicht „aufgesetzt“, sondern wird mit einer berührenden Ehrlichkeit und Leichtigkeit dargeboten. So einen Abend zum „In-Sich-Gehen“ und Streicheln von Herz und Seele sollte man sich nicht entgehen lassen – und das zu einem fairen Eintrittspreis von zwölf Euro für Erwachsene und neun für Ermäßigte.

Seit wann gestalten Sie das Kulturprogramm im Via-Regia-Haus?

Das Via-Regia-Haus ist ein noch recht junges Veranstaltungshaus. Es wurde im Jahr 2011 eröffnet. Seit rund zwei Jahren fällt die Betreuung des Hauses in meinen Aufgabenbereich, wie auch die Organisation weiterer Kunst- und Kulturveranstaltungen der Stadt – und die Stadtinformation.

Was erwartet den Besucher denn bei Ihnen noch?

Als Begegnungsort an der Via Regia, die schon im Mittelalter als bedeutende Straße im Zeichen von Handel und Wandel und eines regen Kulturaustausches stand, bieten wir hier vor allem thematisch bezogene Ausstellungen und musikalische Veranstaltungen. So zum Beispiel größere Konzerte – wie von der Kreismusikschule Dreiländereck: Auftritte wie der von Johansson sind zwar noch die Ausnahme, wir könnten uns hier jedoch gut auch Kontinuität vorstellen, wenn es gut läuft. Für dieses Jahr sind bereits mehrere Fotoausstellungen und regelmäßige Familiennachmittage geplant. Ansonsten sind wir offen für Angebote aller Art und stellen das Haus auch gern Vereinen und Einrichtungen für ihre Veranstaltungen zur Verfügung.

www.stefan-johansson.de

Gespräch: Andreas Herrmann

