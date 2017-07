Seelenbretter auf dem Kreuzfriedhof

Zittau. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens ihres Kunstprojektes „Seelenbretter“ sowie der Präsentation des Zittauer Epitaphienschatzes bei der Ausstellung „Ganz anders. Die Reformation in der Oberlausitz“ zeigen die Künstlerin Bali Tollak und der Fotograf Wolfgang Dennig aus Schwabbruck in Oberbayern vom 12. August 2017 bis 15. April 2018 vierzig farbig bemalte Kunstbretter auf dem historischen Kreuzfriedhof in Zittau. „Die Künstler entdeckten im Jahr 2002 im Bayrischen Wald Toten- und Gedenkbretter, die dort als Flurdenkmale von vergangenen Bestattungsriten und einer besinnlichen Totenehrung künden“, teilte Volker Dudeck mit. „Dagegen sind die fast zwei Meter hohen und knapp 30 Zentimeter breiten Holzbretter der Künstlerin mit Zitaten oder Sprüchen berühmter Schriftsteller und Philosophen oder Bibeltexten beschriftet.“ Kulturübergreifend sei zudem die farbenfrohe Symbolik, chinesische Symbole für Mensch und Berg sind genauso zu finden wie nordafrikanische oder indianische Elemente. Die Seelenbretter sind Wegbegleiter für den Betrachter, sollen ihn anregen zum Stillwerden und Sinnieren in unserer lauten und hektischen Zeit. Sie vergegenwärtigen Jetztzeit und Vergangenheit und künden von der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit irdischen Seins. Die Ausstellung wird am 12. August um 18 Uhr eröffnet, Zugang über das Museum Kirche zum Heiligen Kreuz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (SZ)

